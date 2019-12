Ospite dell’ultima serata del Torino Film Festival, Carolina Crescentini, ha attirato l’attenzione di molti. Tutta colpa del suo outfit, che secondo alcuni sarebbe stato studiato per nascondere tenere rotondità.

L’idea che l’attrice sia in dolce attesa del figlio di suo marito, il cantante Motta, ha cominciato a diffondersi velocemente.

Carolina Crescentini e gli scatti al TTF

A far volare l’indiscrezione sono alcuni scatti che stanno facendo il giro del web, pubblicati anche sul profilo Twitter del TTF – Torino Film Festival. A confondere è il look di Carolina, sempre elegante e sofisticata. Questa volta la vediamo in pantaloni neri a palazzo ed una blusa argento satinata, con una balza che parte da sotto il petto.

Sul palco con Carolina Crescentini Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, presidente e direttore del @museocinema #TFF37 pic.twitter.com/oEABfShQAD — Torino Film Festival (@torinofilmfest) November 30, 2019

Lecito che qualcuno si interroghi chiedendosi se quella balza non sia una trovata strategica per tenere mascherare un pancino sospetto.

Da poco sposi, ma nessun annuncio

Potrebbe essere plausibile che l’attrice di I Bastardi di Pizzofalcone si stia preparando a diventare mamma, ma che al contempo non se la senta ancora di fare il grande annuncio. Dopotutto, insieme al marito Motta, Carolina Crescentini ci ha abituati a farci ritrovare davanti a fatto compiuto. Cosi è stato per le loro nozze, che si sono svolte in gran segreto quest’anno in Toscana e di cui è stato rivelato solo a giochi fatti sui social.