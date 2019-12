L’architettura di Sanremo 2020 inizia a prendere forma, ma c’è molto fermento su questioni ancora ‘misteriose’. Su tutte, quella che riguarda il totonomi sulle vallette di Amadeus e sui big in gara, da giorni argomenti sempre più ricchi di suggestioni e teorie intriganti (come quella che vorrebbe Vanessa Incontrada sul palco dell’Ariston). Con un video su Instagram, il conduttore ha deciso di rompere il silenzio dopo settimane di gossip, svelando come stanno le cose.

Amadeus affronta il tema ‘vallette’

Amadeus affronta finalmente il tema ‘vallette’ per Sanremo 2020, terreno di suggestioni dietro cui il gossip ha ricamato interessanti ipotesi. Nell’effervescente totonomi intorno alle donne che affiancheranno il conduttore non è emerso nulla di certo, e stavolta è lui stesso a dire come stanno le cose.

Amadeus, infatti, ha affidato al suo profilo Instagram un video in cui ha spiegato la situazione. A girarlo è stata sua moglie, Giovanna Civitillo, che lo ha stuzzicato ricordandogli il fermento sul tema: “Amore, io leggo sui social che hai scelto le donne di Sanremo, dì la verità“.

Amadeus ha risposto immediatamente, sottolineando cosa si nasconde dietro i nomi di vallette dati ‘per certi’ da alcuni: “Ma come, non lo so io e lo sanno gli altri?

Incredibile. Solo supposizioni, sto vagliando, ho delle idee. Nulla è certo, ma è giusto così, ognuno può scrivere di Sanremo ciò che vuole, può fare qualsiasi nome“.

La verità del conduttore sui big in gara

“Al momento opportuno, malgrado il mio naso lungo, dirò tutta la verità, giuro“. Questa la frase con cui il conduttore ha concluso il suo intervento social sulla questione ‘vallette’, che da giorni tiene banco tra le colonne del gossip.

Ma sul tavolo delle ipotesi c’è anche quella sulla rosa dei big in gara. Il direttore artistico di Sanremo 2020 ha però precisato che anche su questo fronte non c’è nulla di certo.

Alcuni dei nomi dati per certi, infatti, “non hanno neanche presentato il pezzo. È incredibile tutto ciò, però questo è Sanremo. Ma anche lì sarà un cast fantastico“.