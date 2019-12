Revocato l’obbligo di dimora nei confronti del sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti: è la decisione della Cassazione, riportata dall’Ansa, secondo cui non ci sarebbe stato alcun presupposto utile a motivare l’arresto. Il nome di Carletti figura nell’ambito dell’inchiesta ‘Angeli e Demoni’ sulla presunta trama di affidi illeciti.

Revocato l’obbligo di dimora al sindaco di Bibbiano

Andrea Carletti non sarebbe più sottoposto all’obbligo di dimora: secondo quanto appena emerso, la Cassazione avrebbe stabilito la revoca perché assenti presupposti utili a motivare arresto e misura cautelare.

Il primo cittadino era stato sottoposto agli arresti domiciliari dal giugno scorso, poi revocati a settembre, e risulta indagato nell’ambito dell’inchiesta sui presunti affidi illeciti.

L’udienza si è tenuta a Roma e la Suprema Corte era chiamata a decidere sulla richiesta di revoca dell’obbligo di dimora avanzata dai legali di Carletti. La risposta è arrivata nella tarda serata del 3 dicembre, quando i giudici si sono pronunciati sulle misure cautelari a carico del sindaco.

Completamente libero dopo 6 mesi

Andrea Carletti torna di fatto libero dopo 6 mesi dal primo provvedimento che lo aveva visto finire ai domiciliari. A breve è prevista la chiusura delle indagini preliminari e l’alba del processo a carico dei 29 indagati nell’ambito dell’inchiesta ‘Angeli e Demoni’ sarebbe imminente.

Lo scandalo della presunta rete di affidi illeciti di minori in val d’Enza è diventato un caso di proporzioni sempre più vaste. Andrea Carletti è stato indagato per abuso d’ufficio e falso in merito all’affidamento di spazi per la cura di minori.

Per il sindaco, sospeso dal ruolo su decisione del prefetto e autosospeso dal Pd, la decisione della Cassazione comporta la caduta dell’ultima misura restrittiva. L’obbligo di dimora nella sua casa di Albinea era scattato lo scorso 20 settembre, su disposizione del Riesame che aveva stabilito la revoca dei domiciliari.

