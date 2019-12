Il successo per la showgirl napoletana Miriana Trevisan è arrivato a soli 19 anni, grazie a Non è la Rai, programma cult di Gianni Boncompagni.

Miriam ed il successo grazie a ‘Non è la Rai’

A Rai Radio 2, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, nel corso della trasmissione I lunatici, ha raccontato com’era l’atmosfera che si viveva negli studi di registrazione. Miriana racconta: “Mi sono divertita tantissimo, era un grande sogno. Ancora sono in contatto con la prima ragazza a cui ho firmato un autografo. Si chiama Maria Lucia. Non è vero che tra ragazze ci odiavamo. Almeno io non odiavo.

Però è molto probabile che ci fosse, visto che eravamo molte giovani, qualche dispetto“. Inoltre, continua rivelando ulteriori particolari che il pubblico del piccolo schermo non avrebbe potuto mai immaginare: “C’era anche un po’ di bullismo. Soprattutto da parte di alcune mamme“.

Gestire il successo non è stato per nulla facile, soprattutto vista la giovane età della showgirl all’epoca: “Io ero una ragazzina che scendeva sotto casa e andava a comprare le gomme da masticare, poi appena ho iniziato la mia vita è cambiata, non potevo più uscire di casa perché trovavo centinaia di persone ad aspettarmi. Tutti gli ammiratori volevano un pezzettino di te.

Un sorriso, un bacio, un autografo. Potevi stare lì ore a farti foto, firmare autografi, era una cosa incredibile”.

Al fianco dei big della televisione italiana

La sua carriera televisiva è continuata, collezionando un successo dopo l’altro e raggiungendo un numero sempre più elevato di fan. Ha affiancato anche i grandi della televisione italiana, tra cui Mike Bongiorno e Raimondo Vianello.

I momenti trascorsi con Mike, pur essendo conditi da duro lavoro ed impegno, li ricorda con gioia: “Mike mi chiedeva ogni giorno a che ora fossi andata a dormire la sera prima, ed io rispondevo sempre che ero uscita col mio fidanzato e che ero andata a dormire presto.

Mike non vedeva l’ora che sbagliassi per divertirsi. Si divertiva tantissimo”.

E ricorda con tanta emozione anche gli attimi condivisi con Raimondo Vianello: “Era di una ironia incredibile. Appena entravi in studio ti veniva da ridere. Ti guardava con fare furbino e tu capivi che stava per arrivare la battuta. Mi chiedeva sempre ‘e tu chi sei?’. Faceva finta di fare il tonto, era meraviglioso. Parlava sempre di Sandra”.

Miriana non conferma il ritorno di fiamma con Pago

Nel corso dell’intervista Miriana ha parlato anche della sua vita privata, smentendo il ritorno di fiamma con l’ex marito Pago, spiegando: “Ci stimiamo molto. Si è comportato molto bene, non c’è un riavvicinamento ad essere onesti, ma c’è un grande legame visto che abbiamo un figlio. Speriamo di essere un buon esempio per lui”. Il loro legame non si spezza, anche e soprattutto per il bene di loro figlio, ma il riavvicinamento ipotizzato da fan e curiosi non ha ricevuto alcuna conferma dalla bella showgirl.