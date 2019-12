A sganciare il missile è Alfonso Signorini: superati i vecchi dissapori con Barbara D’Urso, potrebbe essere tornato in confidenza con Carmelita, al punto di conoscere i risvolti più intimi del suo privato. E così, durante una chiacchierata con Piero Chiambretti a CR4 – La Repubblica delle Donne, il direttore di Chi avrebbe insinuato un fortissimo dubbi. Da anni, infatti, Lady Cologno si dice single, e devota solo al lavoro e il suo pubblico, ma le dichiarazioni di Signorini cambiano completamente lo scenario.

Intanto una strana coincidenza che infittisce il mistero si fa avanti. Filippo Nardi, che non ha mai nascosto il suo interesse per Carmelita, avrebbe dichiarato di averle proposto una convivenza.

I conti potrebbe stupefacentemente tornare in questo modo. Ma approfondiamo la faccenda…

La dichiarazione di Alfonso Signorini

Nota la frase “Il mio cuore è vostro e dei miei figli” di Barbara D’Urso. Ma stando a quanto rivelato da Signorini a CR4, pare che qualcun’altro alloggi nel cuore della bella Barbara D’Urso. Parlando dell’appeal che la conduttrice avrebbe sui giovani, Chiambretti togli ogni speranza a qualsiasi spasimante tagliando corto con una frase: “Ma lei dice che è sola da anni…“.

La replica di Alfonso Signorini, però, lascia tutti di stucco. “Quella è una vecchia storia, ma cosa c’entra…“.

È a questo punto che Piero Chiambretti sembra intenzionato ad approfondire. “Ma non è vero quindi?“. E il direttore di Chi continua: “Ma noooo, ma va là, troverà anche lei i suoi espedienti“.

La proposta per Barbara D’Urso

Ad alimentare la curiosità del pubblico, la strana coincidenza di una rivelazione sconvolgente di Filippo Nardi. L’ex gieffino e la conduttrice hanno un bel rapporto da tempo e non lo nascondo. Ma se ci fosse di più?. “Non so dire che tipo di sentimento è nato tra noi, di certo ci vogliamo molto bene” dichiara a al settimanale Nuovo Nardi.

Ma lui e la D’Urso sembrano non volersi complicare la vita. “Né io né lei abbiamo urgenza, chi lo sa cosa ci riserva il futuro. Siamo due persone molto decise. E poi sappiamo di poter contare l’uno sull’altro. Questo è certo. Se Barbara dovesse chiamarmi alle tre di notte perché ha bucato una ruota dell’auto, io mi precipiterei ad aiutarla“.

Eppure Filippo affronta addirittura il discorso “convivenza”. A Riccardo Signoretti, direttore del settimanale ha confessato: “Io voglio convivere con la donna che amo. L’ho detto anche a Barbara. E’ sbiancata e mi ha detto: ‘Non ci penso neanche!’. In effetti siamo tutti e due gelosi dei nostri spazi e non vogliamo che nessuno ci tocchi niente in casa. Allora le ho risposto che avremmo potuto prendere due appartamenti nello stesso palazzo“. A questo punto il sospetto bussa alle porte del gossip: e se fosse Nardi un misterioso partner?.