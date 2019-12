Il palinsesto di Rai 1 si arricchisce di novità in vista dell’anno nuovo con l’obiettivo di battere la concorrenza sempre più accanita di Mediaset. Per le prime serate si confermano nomi come Alberto Angela e Milly Carlucci, mentre arriva uno speciale con Fiorella Mannoia e Gino Paoli.

Il palinsesto Rai per il 2020

L’atteso ritorno dell’amato programma Meraviglie, che ha riscosso molto successo in questa stagione, è previsto per l’11 gennaio 2020 fino al 25; il 1° febbraio arriverà invece una puntata speciale di Ulisse, entrambi condotti come sempre da Alberto Angela.

Dal 10 al 30 gennaio approda anche in Italia il format The masked singer – il cantante mascherato, alla cui conduzione ci sarà Milly Carlucci.

Martedì 4 fino a sabato 8 febbraio tornerà l’appuntamento fisso col Festival di Sanremo, quest’anno condotto per la prima volta da Amadeus.

Dal 15 febbraio parte il nuovo programma Tre, due, uno… Fiorella con la cantautrice Fiorella Mannoia, mentre sabato 14 marzo è prevista una serata speciale dedicata a Gino Paoli.

Torneranno infine le serie tv di più successo degli ultimi anni: il 10 febbraio parte L’amica geniale, mentre arrivano 2 nuovi episodi de Il commissario Montalbano in onda il 9 e 16 marzo.

La concorrenza di Mediaset

L’obiettivo principale, date le numerose novità previste, sembra quello di riportare l’attenzione verso i programmi Rai, in vista delle numerose serate vinte dalla concorrenza.

In particolare i programmi di punta saranno schierati come al solito contro Maria De Filippi.

La conduttrice sta infatti riportando numerose vittorie in termini di ascolti con il programma del sabato sera Tu si que vales. A marzo 2020 tornerà invece l’appuntamento con il serale di Amici.

Proprio per contrastare il talent tornerà anche quest’anno Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci giunto alla sua 15 edizione. Lo spettacolo dei vip ballerini è riuscito nelle ultime edizioni a superare in diverse occasioni il talent di Canale 5 e sembra che anche quest’anno la sfida in termini di ascolti sarà molto accesa.