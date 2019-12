Scenata di gelosia? Qualcuno se lo sta domandando dopo aver letto il commento di Alessandro Matri alla foto sexy di Federica Nargi, la sua compagna.

La Nargi, però, non lascia cadere il commento nell’abisso della rete e replica, con un tocco di ammiccante ironia. Un’intesa perfetta quella della coppia, che da poco ha aggiunto alla famiglia un altro componente.

Il post di Federica Nargi

Molti vip, come Federica Nargi, sono diventati con il tempo una sorta di influencer. Se si nota bene, in questo post dove l’ex velina mette in bella mostra lunghe e affusolate gambe fasciate in collant neri, nella didascalia si menziona @goldenpoint e lo scatto ha proprio tutta l’aria di un pezzo da catalogo.

La reazione di Matri

L’alto tasso di sensualità portano il calciatore Alessandro Matri a commentare: “Ma fammi capire… mi dici vado a fare la spesa e posti le foto su Instagram e io a casa con le bimbe?“. Sebbene possa suonare in un primo momento come una scenata di gelosia, osservando bene le circostanze è chiaro che il compagno di Federica sta scherzando con la madre delle sue figlie.

Il commento di Alessandro Matri al post di Federica Nargi

Lei lo intuisce subito e restando su un tono leggero replica: “In realtà volevo attirare la tua attenzione“.

In realtà la sintonia tra Matri e la Nargi è alle stelle e insieme si godono la loro stupenda famiglia ogni giorno di più. Insomma, nulla sembra scalfire la loro felicità e quella delle loro bambine, nemmeno uno scatto tremendamente sexy in collant neri.