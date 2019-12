Da quando si è diffusa la notizia della morte di donna Jolanda, la madre dell’ex marito Al Bano, Romina Power ha voluto condividere il suo dolore. Lo ha fatto su Instagram, con i suoi fan e follower, parlando della 96enne scomparsa quasi come di una seconda madre, che sin da giovanissima le ha aperto la porta della sua casa e l’ha accolta nella sua vita.

Lascia di stucco, quindi, apprendere che proprio Romina era assente ai funerali della signora. Prima che il gossip esplodesse, per fugare ogni sospetto, la Power si è rivolta direttamente al pubblico.

L’assenza di Romina

Sono ore difficili per la tenuta Cellino.

La morte della 96enne Jolanda, madre di Al Bano, ha sconvolto non solo il cantante che l’amava moltissimo, ma tutta sua famiglia allargata. I figli, l’ex moglie, l’ex compagna hanno voluto dire addio sui social.

Dopo i social però è l’ora dell’estremo saluto con le esequie. La cerimonia si è svolta questo pomeriggio a Cellino San Marco e la Power, che non ha potuto prendervi parte come avrebbe voluto, ha spiegato cosa le ha impedito d’esserci.

Il post di Romina Power

Onde evitare equivoci, quindi, questo pomeriggio la cantante e partner sul palco di Al Bano ha pubblicato ancora un post, in cui ha espresso tutto il suo rammarico per non aver potuto partecipare al funerale di Jolanda.

“Ciò non significa che io la ami di meno” scrive Romina a corredo di una foto in bianco e nero che la ritrae in un abbraccio con la signora Ottino.