Continuano le manifestazioni di cordoglio e i ricordi per Jolanda Ottino, la madre di Al Bano scomparsa ieri a 96 anni. A omaggiarla con un post e una foto su Instagram ora è il nipote Yuri, che usa parole molto commoventi per la nonna.

Il saluto dei familiari

Si è spenta a 96 anni Jolanda Ottino, nel paese reso celebre per aver dato i natali ad una delle più grandi voci della musica italiana. La donna è infatti morta a Cellino San Marco, nel pomeriggio di martedì 10 dicembre. Proprio da qui è partito il figlio e cantante Albano Carrisi, per tutti semplicemente Al Bano.



Per tutta la carriera, mamma Jolanda è stata un punto fermo, fondamentale per il cantante di Felicità, che non ha mai mancato di omaggiarla, dedicandole anche un documentario.

Ne giorno della scomparsa, era arrivato il toccante messaggio di Romina Power, che non ha mai nascosto l’affetto per la suocera tanto amata. La donna, tra l’altro, solo pochi giorni fa aveva condiviso un altro dolce pensiero per il compleanno della defunta madre.

Il ricordo del nipote Yari

Adesso, si è espresso tramite i social anche il figlio di Albano Carrisi e Romina Power, Yari. 46enne compositore di colonne sonore per il cinema, ha scelto Instagram e una bellissima per dare l’ultimo saluto pubblico a nonna Jolanda.

“Sei stata una donna fenomenale – scrive il nipote – Hai vissuto per la gente che amavi“. Ricorda poi come la donna, che avrebbe compiuto 97 anni il 2 gennaio, abbia visto enormi cambiamenti, rimanendo sempre coi piedi per terra e diventando “la nonna adottiva d’Italia“.

“Questa è la nostra ultima foto insieme – aggiunge poi nel post – Riuscivamo insieme sempre a strappare la risata“. E promette che così farà, d’ora in poi: “Rideremo per sempre insieme, anche in faccia ai momenti più difficili, sicuri del nostro amore“.

Parole cariche di amore e di dolore per la scomparsa di una donna fondamentale, non solo per Al Bano ma per tutta la famiglia.