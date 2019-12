Qualche giorno fa aveva fatto clamore la denuncia sui social di una ragazza, che aveva postato le foto del suo volto tumefatto. La donna denunciava di essere stata picchiata dal compagno ed erano così scattate le indagini. L’uomo adesso è agli arresti.

La ragazza ha pubblicato tutto sui social

Una giovane ragazza di Bastia Umbra (Perugia), nei giorni scorsi ha deciso di farsi coraggio e di non subire passivamente una brutale violenza. In questi casi, purtroppo, non tutte le vittime riescono a farsi avanti, ma la giovane in questione ha pubblicato sul suo profilo Facebook 4 foto che mostravano il suo volto tumefatto.

“Così mi ha ridotta divertendosi” è la frase shock che ha scritto, scatenando rabbia e viralità attorno alla sua denuncia. Rabbia rivolta verso l’uomo che l’ha ridotta così, che nel frattempo veniva indagato dai carabinieri di Valfabbrica. Adesso è arrivata la notizia del suo arresto.

Post di denuncia della ragazza picchiata

Arrestato l’uomo che l’ha ridotta in quel modo

Ne dà notizia l’Adnkronos, riportando l’esito delle veloci indagini da parte dei Carabinieri. Il post di denuncia è stato pubblicato il 5 dicembre è meno di 10 giorni dopo si è provveduto all’arresto di un 30enne umbro.

Sarebbe lui la persona dietro al brutale pestaggio della giovane, che veniva chiusa in casa, picchiata e cui venivano controllati anche i social.

Secondo quanto riportato dai Carabinieri che hanno svolto le indagini, non è raro che l’uomo si trovi in stati di alterazione dovuti ad alcol e droghe.

Per lui ora sono scattate le manette e il tribunale di Perugia l’ha messo ai domiciliari con braccialetto elettronico per assicurarsi che non lasci l’abitazion. Dovrà affrontare numerose accuse: sequestro di persona, violenza sessuale, minaccia aggravata e lesioni aggravate.

Sono stati numerosi i messaggi di sostegno alla giovane ragazza, tra cui quelli da parte del sindaco di Bastia Umbra e tante donne che hanno passato lo stesso incubo. È l’ennesimo caso che denuncia la situazione italiana in fatto di violenza sulle donne, una criticità da affrontare con coraggio, come ha fatto la giovane pubblicando le sue foto.