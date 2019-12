Potrebbe essere una svolta decisiva nel corteggiamento di Gemma Galgani da parte di Juan Luis Ciano. Fino ad ora tra la Dama più famosa della storia del Trono Over e l’argentino si è svolto tutto su un livello molto platonico. L’interesse tra i due cresceva di giorno in giorno, ma come si rimanda un piacere, entrambi hanno evitato finché potevano la prima mossa.

Ora però stando ad alcune indiscrezioni, pare che la Dama Bianca e il bel cavaliere abbiano dormito insieme a Torino. Semplicemente dormito. Eppure, lei dopo quella notte è stata assalita dai dubbi, innescando una nuova fase di panico.

E colpo di scena, a consolarla pare sia arrivata la nemica di sempre, Tina Cipollari.

Gemma, una notte con Juan

A lanciare l’indiscrezione avanzando le anticipazioni è il sito IlVicoloDelleNews. Pare che Gemma sia rimasta al quanto turbata dal fatto che il suo corteggiatore Juan Luis abbia diviso il letto con lei solo per dormire. Il cavaliere, nell’appartamento della Galgani a Torino, sarebbe piombato in un sonno profondo lasciando la Dama Bianca sveglia fino alle 5 del mattino, tormentandosi con una serie di domande.

Assaltata dai dubbi, che sarebbero poi stati snocciolati nel corso della puntata, Gemma si è chiesta se non fosse vero che Juan Luis la stia solo usando in cerca di popolarità. Un dubbio stillato nella mente della Galgani da un altro corteggiatore, Armando Incarnato.

Tina consola Gemma

Più volte Armando avrebbe portato in studio prove che l’argentino concede attenzioni ad altre donne sui social, una delle quali la sorella dello stesso Incarnato. Queste accuse, sommate al comportamento dell’argentino quella notte a Torino, hanno gettato Gemma nello sconforto.

“Temo mi stia usando” avrebbe detto poco prima di abbandonare lo studio. E qui la mossa inattesa di Tina, da sempre sua nemica giurata. La Cipollari ha raggiunto Gemma per offrirle la sua spalla, appoggiando la Galgani e sostenendo la sua tesi: le intenzioni di Juan sono tutt’altro che chiare.