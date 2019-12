Ennesimo caso di femminicidio in Italia. È successo questa notte in provincia di Ravenna, dove un uomo ha confessato di aver ucciso la moglie. La coppia ha 2 bambine piccole, che ora sono state affidate ai nonni.

Strangolata nella notte

C’è poco mistero su questa faccenda. L’Adnkronos infatti ha riportato le dichiarazioni del procuratore capo Alessandro Mancini, a seguito del lungo interrogatorio a Riccardo Pondi, 39enne residente a Glorie di Bagnocavallo, provincia di Ravenna. Nella notte, l’uomo ha strangolato e ucciso la moglie, Elisa Bravi di 31 anni. In base al racconto fatto agli investigatori, la notte scorsa l’uomo non riusciva a dormire e così si sarebbe alzato parecchie volte, svegliando la moglie.

Ne sarebbe quindi nato un diverbio, poi sfociato in aggressione, dalla quale la moglie ha avuto la peggio.

Poi ha chiamato i soccorsi

Riccardo Pondi ha confessato di averla aggredita e di averle stretto le mani attorno al collo. Nell’aggressione, il marito avrebbe riportato una ferita alla testa, mentre non c’è stato nulla da fare per la donna, morta strangolata.

È stato lo stesso marito a chiamare i soccorsi e a dichiarare quanto avesse fatto, ma neanche l’intervento del 118 ha potuto nulla per salvare la donna.

Oltre all’ambulanza, l’uomo avrebbe inoltre chiamato anche le forze dell’ordine, i genitori e i suoceri.

Sono quindi seguite 4 ore di interrogatorio, durante le quali l’uomo ha confessato di aver ucciso la moglie, Elisa Bravi. Per la Procura, riporta l‘Adnkronos, sembra sano di mente e ne verrà chiesta la convalida del fermo.

Nella casa c’erano 2 bambine

Nella stanza accanto, mentre si consumava l’ennesimo caso di violenza sulle donne nel nostro Paese, c’erano le 2 bambine della coppia, di 6 e 7 anni, ora orfane di femminicidio.

Adnkronos riporta che le stesse ora sono state affidate ai nonni materni. Non è stato rivelato se si siano rese conto di quanto successo, cosa che aggiungerebbe ulteriore tragedia ad un dramma già così molto difficile da superare.