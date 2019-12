Amadeus, che sarà il direttore artistico dell’edizione 2020 del Festival di Sanremo, prima di sposarsi con Giovanna Civitillo, era già stato sposato con un’altra donna da cui ha avuto una figlia. Scopriamo chi è stato il primo grande amore del famoso conduttore, dapprima di conoscere la sua seconda moglie.

Il primo amore di Amadeus: Marisa Di Martino

Il conduttore, prima di Giovanna, con cui vive la sua relazione sotto i riflettori, era sposato con un’altra donna, ben più riservata e lontana dalla TV. La prima moglie di Amadeus si chiama Marisa Di Martino, con cui si è sposato nel ’93 ed ha divorziato nel 2007.

Il loro testimone di nozze è uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo, nonnché amico di vecchia data di Amadeus: Fiorello.

Dalla relazione tra i due, nel ’97, è nata una figlia: Alice Sebastiani. Marisa è sempre stata lontana dai riflettori ed è per questo motivo che non si hanno molte notizie sul suo conto. Quello che però è noto è che la loro storia d’amore finì a causa di una crisi, avvenuta poco prima che Amadeus conoscesse la Civitillo, che all’epoca era una ballerina dell’Eredità.

La prima moglie di Amadeus non è mai apparsa in foto pubbliche ed è impossibile trovare dei suoi scatti. Non ci sono sue immagini neanche il giorno della laurea della figlia Alice che, per il grande traguardo raggiunto, ha posato per uno scatto fra il padre e Giovanna Civitillo.

“Quando ho conosciuto Giovanna ero felicemente separato”

A seguito di una fotografia pubblicata da Giovanna Civitillo con Amadeus, che riportava tra gli hashtag come anno in cui è stato fatto lo scatto il 2003, è sorto un dubbio.

Infatti, uno dei follower ha domandato al conduttore se avesse quindi tradito la prima moglie. Il conduttore, tramite social, non ha mancato di precisare che “Ero felicemente separato da 2 anni quando ho conosciuto Giovanna!“, terminando poi con la frase ironica : “buona vita“.