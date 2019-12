Se Al Bano sembra aver confermato la sua presenza a Sanremo come super ospite, dopo aver inizialmente tentennato sulla questione, la matassa degli interrogativi passa in mano a Romina Power. La cantante, raggiunta dai microfoni di Adnkronos, ha dato una risposta che congela l’entusiasmo intorno all’ipotesi che calchi l’Ariston con il Leone di Cellino.

Romina Power a Sanremo? La risposta

Romina Power al fianco di Al Bano a Sanremo 2020? L’interrogativo è d’obbligo, almeno a giudicare dalle parole della cantante dopo quanto dichiarato dal suo ex (che ha invece confermato la presenza in veste di super ospite).

“Non so ancora se ci sarò“, ha detto l’artista statunitense all’agenzia di stampa, ricordando al pubblico l’appuntamento che la vedrà con il Leone di Cellino San Marco a Capodanno, nel corso della serata di Rai 1.

Romina si è detta felice di aprire il suo 2020 al suo fianco sul palco, stretta nel calore dei tantissimi fan che seguono la coppia da sempre, ma non si sbilancia su prossimo Festival.

Le parole di Al Bano

Dopo la morte della madre Jolanda, Al Bano Carrisi è tornato in tv e ha parlato del suo appuntamento con Sanremo 2020, durante una chiacchierata a Porta a Porta sulle prossime date in agenda.

Il cantautore non ha nascosto un velo di delusione per non essere in gara, ma ha comunque accolto i panni dell’ospite d’onore come prestigiosi e interessanti.

Intervistato in radio a Un giorno da pecora, Carrisi ha sottolineato questo aspetto della sua partecipazione al Festival: “Per me Sanremo è sempre la gara, il fatto che vai ospite è bello, ma quando sai di andare in gara si svegliano dentro tutte quelle armi ed emozioni antiche.

Così è bello, fai un Sanremo straordinariamente interessante ma mi manca la gara“.

Insomma, non ci sarebbe una posizione univoca sull’ospitata della coppia di artisti, e questo alimenta la curiosità di tanti. La certezza? Probabilmente arriverà direttamente sul palco.