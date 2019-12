Sabato 21 dicembre andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, il programma campione d’ascolti di Canale 5. Ci saranno tante sorprese e la partecipazione di molti ospiti tra cui Rita Rusic, Wanda Nara, Federica Panicucci col fidanzato, Paolo Ruffini e Alessandra Amoroso.

Le confessioni di Wanda Nara a Verissimo

Verissimo torna su Canale 5 il 21 dicembre con una puntata ricca di ospiti. A sottoporsi alle domande di Silvia Toffanin sarà Rita Rusic, la prima concorrente ufficiale del GF Vip 4, dopo che nella scorsa puntata anche Pago ha confermato la sua presenza.

Sicuramente, la donna avrà modo di svelare dettagli sulla sua vita privata, sul rapporto con Cecchi Gori e come si sta preparando per entrare nella casa più spiata d’Italia. Oltre alla Rusic, un personaggio molto atteso è sicuramente Wanda Nara, futura opinionista proprio del reality insieme a Pupo. Stando alle indiscrezioni, la Nara ha parlato del futuro calcistico del marito Mauro Icardi. “Il destino non so dove ci porterà” avrebbe dichiarato la Nara alla padrona di casa.

Una puntata a tema natalizio

Nel salotto di Verissimo, approderanno anche Federica Panicucci col fidanzato Marco Bacini.

Probabilmente, i due innamorati avranno modo di parlare del loro legame, ma per la conduttrice di Mattino 5 sarà anche l’occasione di presentare il programma che condurrà il 31 dicembre per salutare il nuovo anno. Secondo ulteriori anticipazioni, nella prossima puntata di Verissimo si respirerà una vera e propria aria natalizia. Silvia Toffanin è pronta ad allietare il sabato prima delle feste al pubblico di Canale 5 che la segue numerosissimo. La conduttrice ospiterà in studio anche Alessandro Amoroso, che proprio quest’anno festeggia i 10 anni di carriera e che ha qualcosa da dire ai fans.

Ultimo ospite da segnalare per la prossima puntata del programma è Paolo Ruffini, fresco di rottura di Diana Del Bufalo.

A quanto pare, sembra che per Silvia Toffanin ci sarà anche un fuori programma. La conduttrice si sarebbe commossa in studio parlando di una collaboratrice di Mediaset recentemente scomparsa.