Non si arrestano i disagi causati dal maltempo degli ultimi giorni. Dopo la morte di una persona a Pordenone, travolta da un torrente insieme alla sua auto, arriva dalla Toscana un’altra triste notizia. Un motociclista è precipitato nel fiume Santerno, nel Mugello e le sue ricerche al momento non hanno dato esito positivo. In tutta la regione i Vigili del Fuoco hanno fatto sapere di essere intervenuti in 47 casi legati al maltempo. I Vigili hanno salvato due persone in provincia di Grosseto, bloccate all’interno della propria auto.

Salvate dai #vigilidelfuoco due persone rimaste bloccate per l'esondazione di un torrente nella propria automobile a Magliano, nel grossetano. Al momento in corso 47 interventi in #Toscana legati al #Maltempo #21dicembre pic.twitter.com/sDDYz3DJgQ — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 21 dicembre 2019

Allerta in 13 regioni

Ma i disagi sono estesi a diverse regioni d’Italia.

In Liguria scuola chiuse dopo l’allerta rossa lanciata dalla Protezione Civile. La Liguria è probabilmente la regione che sta accusando di più le perturbazioni e le precipitazioni delle ultime settimane, ma non è l’unica. Allerta arancione anche in Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Altre 9 regioni, da Nord a Sud della Penisola sono invece in allerta gialla. E mentre già si contano alcuni morti, non si fermano le ricerche dei dispersi, come il motociclista toscano caduto nel fiume nel pomeriggio di oggi 21 dicembre.

L’incidente sarebbe avvenuto nei pressi del ponte di Cornacchiaia, comune di Firenzuola. Le notizie al momento si fermano qua, ma son in continua aggiornamento.