Il giornalista Lamberto Sposini torna sui social dopo un mese di assenza. Il volto storico de La Vita in Diretta è stato colpito nell’aprile del 2011 da un’emorragia cerebrale a seguito della quale si è ritirato a vita privata. Sposini può contare su una folta schiera di amici e fan che lo sostengono, come Enrico Mentana, che poco tempo fa ha parlato dell’amicizia che lo lega al collega.

Lamberto Sposini: abbraccio sui social con Cesara Buonamici

Lamberto Sposini torna a sorridere sui social, con un abbraccio insieme alla collega del Tg5 Cesara Buonamici: “Cesara e le risate” recita non a caso la didascalia.

Il giornalista ha riscosso i saluti affettuosi dei fan, che esprimono la gioia nel rivederlo e gli augurano un buon Natale.

Un paio di giorni dopo arriva una nuova foto, insieme a quello che sembra un adorabile cucciolo di cocker. Carolyn Smith, comparsa anche lei in una foto insieme a Sposini dato il rapporto di amicizia, commenta con un cuore lo scatto.

L’ictus e il ritardo nei soccorsi

La dolorosa vicenda dell’ictus che ha colpito Lamberto Sposini, poco prima dell’inizio di uno speciale de La Vita in Diretta, ha avuto risvolti giudiziari.

La figlia del conduttore e l’ex compagna hanno chiesto un risarcimento alla Rai, accusata di un colpevole ritardo nei soccorsi, arrivati poco meno di un’ora dopo il malore. La questione si è protratta non poco, ma sembra che per il momento non si sia arrivati ad un accordo tra viale Mazzini e il giornalista. Lamberto Sposini è stato uno dei volti più noti della televisione italiana: prima alla guida del Tg1, è poi arrivato a Mediaset, dove ha preso le redini del Tg5 come vicedirettore.

È infine tornato in Rai a La Vita in Diretta, diventando anche opinionista di Domenica In – L’Arena e giurato di Ballando con le stelle.