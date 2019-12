Simona Ventura è stata ospite della scorsa puntata del programma Tv talk in cui si analizzano i dati d’ascolto dei vari show televisivi.

Qui ha avuto modo di commentare i risultati del suo La Settimana Ventura, che sta conquistando pubblico, e anche lanciare una frecciatina alla collega Diletta Leotta per le sue foto poco “credibili”.

I risultati auditel

La Settimana Ventura, programma condotto da Simona Ventura su Rai 2 non chiuderà, ma proseguirà fino al maggio del prossimo anno, presentando delle importanti novità come rivela la stessa conduttrice: lo show durerà infatti 2 ore a partire da gennaio.

La nascita del programma aveva suscitato diverse polemiche per la sostituzione del format Mezzogiorno in Famiglia, molto seguito e amato dal pubblico di Rai 2. Su questo aspetto la conduttrice commenta: “La decisione di sostituire Mezzogiorno in Famiglia con La Settimana Ventura è stata presa a priori e poi ho ricevuto la proposta di occupare la fascia delle 12”.

“Non avevo mai fatto un programma a mezzogiorno, è tutto un altro pubblico, è tutta un’altra cosa. Io sono sempre stata una persona leale e tutti i miei ospiti vengono gratis.

Questo è un grande orgoglio” confessa la Ventura.

La frecciatina diretta a Diletta Leotta

A Tv talk c’è anche modo di commentare eventi di attualità o del gossip e uno degli argomenti della puntata erano le foto social della conduttrice sportiva Diletta Leotta.

Simona Ventura, come sempre, ha dimostrato di non essere timida nell’esprimere le proprie opinioni: “Il problema non è la coscia fuori, che io la vedo sempre con ironia e la trovo una splendida ragazza. Il problema è la credibilità e l’autorevolezza”.

Poi confronta la sua esperienza televisiva con quella della Leotta: “Io ho fatto un gradino alla volta per avere queste esperienze.

Quindi quando sono stata buttata in quei mari ho avuto le caratteristiche per poter galleggiare. Queste ragazze però non fanno nessun tipo di gavetta e hanno più difficoltà, e soprattutto è più facile che possano cadere nel tranello dell’esperienza e della non conoscenza”.