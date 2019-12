Pietro Genovese è stato arrestato per omicidio stradale plurimo, al momento si trova ai domiciliari. Nella notte tra sabato e domenica ha travolto e ucciso Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, due 16enni.

La posizione del Gip

Il tasso alcolemico di Genovese era 3 volte superiore a quello consentito e in auto con lui c’erano altre 2 persone. L’uso delle sostanze stupefacenti invece non è invece stato provato: “Le sostanze stupefacenti riscontrate, sebbene presenti, ben potevano essere state assunte dal Genovese in epoca precedente“. Genovese resterà ai domiciliari perché “è solito condurre veicoli dopo aver assunto sostanze alcoliche se non anche stupefacenti e non rispettare le norme del codice della strada.

Le precedenti contestazione e provvedimenti amministrativi non hanno avuto alcun effetto deterrente: il Genovese si è messo alla guida dell’autovettura nonostante avesse assunto bevande alcoliche e nonostante in passato gli fosse già stata ritirata la patente di guida per violazioni al codice della strada“, spiega il gip di Roma, Bernadette Nicotra.

Il gip ha poi sottolineato anche che Gaia e Camilla hanno tenuto una “condotta vietata, incautamente spericolata, così concorrendo alla causazione del sinistro mortale“.

E ancora: “Alla luce di quanto accertato in questa prima fase le due ragazze, in ora notturna, in zona scarsamente illuminata e con pioggia in atto” hanno “attraversato la carreggiata, scavalcando il guard rail, nel momento in cui il semaforo era fermo sulla luce rossa per i pedoni“.

La parole dei genitori di Gaia e Camilla

Gabriella, la mamma di Gaia, fa sentire tutta la sua rabbia: “Gli hanno dato i domiciliari? Meritava sicuramente qualcosa di più, ci ha portato via due angeli“. Il padre di Camilla, l’altra ragazza morta, rilascia un breve commento: “Non mi cambia niente l’arresto“.

I funerali si svolgeranno il 27 dicembre alle 10:30 alla parrocchia del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore, in via Flaminia Vecchia.