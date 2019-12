Vanessa Incontrada, a Barcellona con la sua famiglia, ha pubblicato una Instagram Stories in cui si mostra intenta ad aiutare il padre nel suo lavoro. Infatti, l’uomo, è proprietario di una bancarella e la Incontrada, da figlia amorevole, gli da una mano in questo periodo di festa.

Vanessa Incontrada aiuta il padre nel suo lavoro

Vanessa Incontrada, recentemente protagonista di un monologo molto intenso, è volata a Barcellona col compagno Rossano Laurini, il figlio Isal e il suo barboncino. La presentatrice di 20 anni che siamo italiani non si comporta assolutamente come una star e, contrariamente a molti colleghi vip che scelgono mete esotiche per le proprie vacanze, la Incontrada è tornata in Spagna dai genitori.

In una Instagram Stories pubblicata dall’attrice si legge: “Oggi mi tocca, do una mano a papà. Se siete a Barcellona, mi trovate qui”. L’attrice si è mostrata, infatti, intenta ad aiutare il padre Filippo con la sua bancarella. L’uomo è un artigiano che lavora la pelle e la figlia gli è stata accanto sulla Gran Via in questi giorni particolari.

La stessa Incontrada aveva parlato, con Famiglia Cristiana, del lavoro del padre e come avesse piacere nell’aiutarlo nei mercati ogni volta che fosse in Spagna.

Vanessa Incontrada, una vita semplice

Vanessa Incontrada, quando torna dai suoi cari, non si risparmia mai. Qualche tempo fa, sempre a Famiglia Cristiana, dichiarava:“Mi divertono molto le reazioni stupite degli italiani quando mi riconoscono”. Infatti, secondo la Incontrada, le persone comuni sono abituati a vedere i vip sui giornali su barche e macchine di lusso, come se vivessero su un’altra realtà. Ma, l’attrice dice: “Non siamo tutti così: ho tanti amici che preferiscono spendere i loro soldi in altri modi”.

Vanessa Incontrada, apprezzatissima come attrice, ha in realtà una vita molto semplice. Di padre italiano e mamma spagnola, è cresciuta tra Barcellona e Follonica dove abita tutt’ora e dove ha anche un negozio di abbigliamento. Da anni, ha una relazione con l’imprenditore Rossano Laurini, che cerca di vivere lontano dalle telecamere ed è legatissima a questi suoi affetti.