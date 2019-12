Dopo una lunga pausa lontana dai programmi tv, Antonella Clerici ha deciso di aprire il suo 2020 all’insegna di nuove prospettive. Il suo intento, infatti, è quello di tornare in scena e lo farà mettendosi alla guida di un suo storico programma: Ti lascio una canzone.

Per la Clerici, Sanremo e Ti lascio una canzone

In cantiere, dunque, due progetti principali: la partecipazione al Festival di Sanremo e la conduzione di Ti lascio una canzone, che con molta probabilità sarà programmato dopo le feste pasquali. “Sanremo? Penso proprio che ci andrò, andrò a trovare Amadeus anche solo per un’ospitata!”, confessa la conduttrice al settimanale Oggi.

Pare, infatti, che sia stato proprio il collega a volerla fortemente tra i giurati dell’ultima selezione di Sanremo Giovani. D’altronde, la Clerici, se ne intende di giovani talenti. Molti dei cantanti che ascoltiamo oggi in radio, infatti, hanno esordito in una sua trasmissione (Sofia Tornambene, vincitrice di X Factor, Alberto Urso, ultimo vincitore di Amici). Sembra che Antonella abbia un ottimo fiuto per i cantanti in erba: “Punto tutto sulle voci pulite dei bambini. Penso di saper fare la differenza nel valorizzarle”.

Per lei, infatti, è importante portare in scena una tv pulita, non volgare o urlata: il candore dei bambini rappresenta un ottimo motore per indirizzare i programmi televisivi in questa direzione.

Clerici:”L’anno che si conclude? Arido di soddisfazioni”

Il suo è un vero e proprio rimettersi in gioco. Nel 2019, infatti, Antonella aveva dichiarato di volersi allontanare per un po’ dal mondo dello spettacolo, per dedicarsi a quello intimo e privato del calore famigliare. “Preferisco fare una passeggiata con lui, magari stando zitti ad ascoltare i rumori del bosco.

Vivere in campagna mi ha fatto riassaporare il senso della solidarietà, dell’esserci per gli altri”, ha dichiarato la conduttrice, riferendosi al compagno Vittorio Garrone e alla figlia Maelle. L’anno che si sta concludendo, per Antonella, è stato arido di soddisfazioni professionali. Ecco perché la scelta di ritirarsi tra le calde mura domestiche e dedicarsi agli affetti più vicini.

@Immagine in evidenza\Instagram