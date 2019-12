È stato il programma ItaliaSì, condotto da Marco Liorni, il salotto per debutto televisivo di Massimo Boldi e la nuova fidanzata Irene Fornaciari. Che i due si frequentassero ne eravamo al corrente già da un po’, così come erano note le loro intenzioni serie.

Ora però, al di là di paparazzi e rumors, la coppia ha avuto modo di raccontarsi personalmente. Ne emersa una sinergia fuori dal comune, nonostante la notevole differenza d’età, caratteristica delle coppie più affiatate.

Massimo Boldi, l’amore all’improvviso

La morte di Marisa Selo, avvenuta nel 2004, segnò profondamente Massimo Boldi.

I due sono stati sposati dal 1973 fino al momento della scomparsa della moglie. La vita per l’attore negli anni successivi è stata caratterizzata da una forte malinconia, proprio a causa di questo tragico evento. Fino all’incontro definitivo con la 40enne Irene avvenuto quando meno se l’aspettava.

Galeotto fu il treno su cui viaggiavano entrambi e nello stesso momento. Nessuno dei due poteva saperlo, ma per entrambi i binari del destino fermarono Massimo e Irene alla stessa stazione, quella di un amore all’improvviso.

Il divertimento, la chiave della felicità

Irene e Massimo sapevano che una volta approdati in tv, la domanda sulla differenza d’età sarebbe giunta.

E così Liorni ha chiesto loro se i 73 anni di lui a fronte dei 40 di lei costituissero un ostacolo. La Fornaciari e Boldi non hanno dubbi, per entrambi la risposta è No. Può apparire bizzarro che anagraficamente l’età di Irene sia più vicina a quella delle figlie di Massimo, con cui sembra aver instaurato un ottimo rapporto. “Sono delle donne meravigliose. Spesso usciamo tutti insieme senza alcun problema“ha detto in tv la Fornaciari.

La differenza d’età non condiziona un rapporto. Loro hanno trovato la chiave della felicità in un’altra dimensione, quella del divertimento, come la stessa Fornaciari ha raccontato. “La leggerezza è qualcosa di fondamentale. Magari, quando stiamo parlando di una cosa seria, lui inizia a cantare o a recitare qualche celebre battuta dei suoi film” ha dichiarato ad ItaliaSì. Tutto sembra filare per il meglio tra loro quindi, tanto che l’argomento nozze è già stato sfiorato in più occasioni.