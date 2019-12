Fanno proprio sul serio Massimo Boldi e Irene Fornaciari, o almeno così pare dall’anello che spunta al dito della lucchese. 34 anni di differenza sembrano non essere un problema per la coppia, che sembra aver trovato una straordinaria felicità.

L’attore icona dei cinepanettoni conferma tutto, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Alla rivista Boldi ha anche svelato la reazione delle sue figlie alla notizia.

Un anello pegno d’amore

Si sono conosciuti su un treno Massimo Boldi e Irene Fornaciari alcuni mesi fa. Tra loro è stata intesa da subito, ma presto quell’intesa si è trasformata in un sentimento concreto, che ha messo radici.

Ora l’attore e la 40enne sembrano pronti a fare quel passo in più, che ufficializzi l’unione.

Sarà per questo che è spuntato al dito di Irene un anello. Si tratta di un simbolo che per Massimo Boldi rappresenta qualcosa di molto importante. “È un pegno d’amore, questo è certo. Qualche settimana fa grazie ad un amico di Irene, a Lucca, ho trovato quello che volevo per lei. E significa solo una cosa: che l’ho scelta” ha raccontato l’attore ad Oggi.

Le reazione delle figlie di Massimo Boldi

Sempre al settimanale la Fornaciari ha confessato di essere completamente ignara di un regalo simile. “Non me lo aspettavo” ha dichiarato ad Oggi. Poi ha aggiunto: “E se è arrivato così, significa che lui ha sentito di volerlo fare. Oltre a essere un pegno d’amore rappresenta un impegno reciproco!“.

Intanto l’attore, che sembra sempre più sicuro dei suoi sentimenti, ha aggiunto. “Ora mi piace pensare di fare progetti con lei” ha detto Boldi, che per anni è stato sposato con Marisa Selo per quasi 40 anni, fino alla morte di quest’ultima nel 2004.

Poi raccontando della reazione che hanno avuto le sue figlie, Marta, Micaela e Manuela, alla notizia ha detto: “Pensi che quando ho detto alle mie figlie che stavo pensando di sposarla mi hanno risposto sorridendo: ‘Certo papà, perché no?“.