Starebbero organizzando tutto in grandissimo segreto Tina Cipollari e quello che da circa un anno e mezzo è il suo partner nella vita, lo chef dei vip Vincenzo Ferrara. L’alchimia tra i 2 è stata immediata e visibile sin dai primi scatti insieme. Ora la coppia sarebbe pronta a fare il grande passo.

A raccontarlo è il settimanale Nuovo che, pur non svelando i dettagli, ne parla come di un’indiscrezione esplosiva. Per la vamp di Uomini & Donne si tratterebbe di seconde nozze, dopo il divorzio da Kiko Nalli, che già in passato ha dichiarato di approvare la relazione della sua ex.

Tina Cipollari, sposa nel 2020

È trascorso un anno dagli auguri di coppia che Tina Cipollari pubblicò al fianco del suo nuovo compagno Vincenzo Ferrara. Ma se il 2019 ha portato alla coppia stabilità e certezze, il 2020 potrebbe portare loro fiori d’arancio.

Pare infatti, secondo il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, che la celebre opinionista sia già avanti con i preparativi e che le nozze siano davvero prossime. Sebbene non siano emersi dettagli minuziosi, pare possibile che il matrimonio possa essere celebrato entro i primi 3 mesi del nuovo anno.

Tina e le seconde nozze

Sempre nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, la stessa Cipollari non fece mistero di aver valuto la possibilità di seconde nozze. “Come tutte le coppie innamorate, anche a noi capita di parlare di nozze” raccontava alla rivista.

E ancora: “Se ne discute, però, non c’è nulla di concreto: non perché non ci sia la volontà ma perché si tratta di una scelta importante. Sono reduce da un matrimonio e prima di rimettermi nella stessa situazione, vorrei pensarci bene“.

Nonostante la Cipollari appaia davvero innamorata di Vincenzo Ferrara, resta il fatto che meno di 2 anni fa ha dovuto affrontare un divorzio da Kiko Nalli, da cui ha avuto 3 figli, Mattias, Francesco e Gianluca. Lecito quindi che il volto storico di Uomini & Donne valuti tutte le eventualità prima di fare un altro passo verso l’altare.