Anno nuovo anche per Elena Santarelli, ma con gli haters restano i soliti vecchi problemi. Già in passato la showgirl aveva dovuto subire i giudizi degli utenti dei canali social, che avevano preso di mira il suo fisico con commenti poco delicati. Numerose sono state anche le critiche al suo libro dedicato alla malattia del figlio Giacomo. I nuovi attacchi alla sua magrezza questa volta l’hanno fatta rispondere per le rime.

Elena Santarelli giudicata troppo magra dagli haters

Gli haters sono dappertutto e le loro malelingue sferzanti spesso colpiscono nel segno. Elena Santarelli, di nuovo additata come troppo magra e poco “sana”, ha replicato.

E questa volta a tono. In una delle sue risposte su Instagram si legge: “Ma avete rotto le pa**e… ma cosa ne sai te del mio peso… cosa ne sai di cosa mangio? Cosa? Nulla… datevene pace… sono così”.

Niente mezzi termini, dunque, ma solo irritazione per essere ancora bersaglio di commenti letti e riletti. La stessa stizza traspare anche in un altro messaggio, che riporta: “Sono stufa di questi commenti! Non ne posso più. Non potete sapere cosa mangio, non puoi sapere com’è il mio metabolismo.

Non lo puoi sapere tu come il resto della popolazione… Inutile dire ‘bella ma mangia’. Scusa ma non lo accetto proprio”.

Alla ricerca di un po’ di tranquillità

Quello che Elena Santarelli ora vorrebbe è soltanto un po’ di tranquillità. Vorrebbe essere lasciata in pace, per godersi la sua famiglia di nuovo unita e felice. La foto dei figli Giacomo e Greta che si baciano teneramente ha subito richiamato questo desiderio di intimità ritrovata. Suscitando oltretutto la totale empatia di un vasto numero di follower.

La battaglia contro gli haters, in fondo, si gioca con questa strategia: puntando sull’appoggio dei sostenitori e rifugiandosi negli affetti veri e familiari che contano più di ogni vile commento.