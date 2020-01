Tra pochi giorni il Grande Fratello Vip prenderà il via. Tanti i personaggi di questa edizione che ne prenderanno parte, ma c’è anche chi ha preferito non partecipare al reality show rifiutando la proposta di Alfonso Signorini. Tra questi c’è Marisa Laurito.

Perché Marisa Laurito ha detto no al GF Vip

La quarta edizione del Grande Fratello Vip è ormai alle porte. Per la prima volta, la conduzione del programma è stata affidata ad Alfonso Signorini e avrà due opinionisti d’eccezione: Pupo e Wanda Nara. Intanto lista dei nomi dei concorrenti che prenderanno parte al reality show in diretta su Canale 5 è quasi al completo.

Insieme ai sì, sono arrivati anche dei no importanti. Tra questi quello di Marisa Laurito. L’artista, sulle pagine del settimanale Nuovo, ha dichiarato che dirà sempre “no” a qualsiasi invito ai reality show perché non vuole allontanarsi dal modo in cui vede il mondo dello spettacolo: “Era un tipo di televisione che non aveva niente a che vedere con i reality di oggi e io non voglio discostarmi da quelle esperienze” ha dichiarato. La sua, quindi, sembra più una scelta etica che un rifiuto al programma.

Ha concluso l’intervista aggiungendo: “Ci provano ogni anno, ma dico sempre di no. Eduardo De Filippo si rivolterebbe nella tomba se mi vedesse in uno show del genere.”

I no eccellenti al realty show

Marisa Laurito non è sola. Anche altri personaggi del mondo dello spettacolo hanno rifiutato la partecipazione al programma. Tra questi troviamo Nilufar Addati, l’ex tronista di Uomini e Donne e Temptation Island Vip. La ragazza ha dichiarato di non credere che un’esperienza come quella del GF possa farle bene.

Tra gli altri “no” troviamo quello di Aida Nizar, ex concorrente del Grande Fratello 15. La motivazione del due di picche? I soldi. L’ex gieffina, sul suo profilo Instagram, avrebbe dichiarato: “Non tornerò mai più a far parte di un reality perché non hanno il denaro necessario per pagarmi. Adorate la vostra vita”. Un altro no è quello di Marina La Rosa, concorrente della prima edizione del Grande Fratello e seconda classificata alla 14esima edizione dell’Isola dei Famosi.

Un secco no è arrivato anche dalla modella Naike Rivelli, conosciuta come Nayked.

Su un post sul suo Instagram ha scritto: “Meglio morire poveri sotto un ponte che arricchiti nel trash Mediaset!”

A tenere banco, nelle ultime settimane, il botta e risposta tra Marco Carta e Alfonso Signorini. Il primo dice di aver detto no al programma, il secondo ribatte sostenendo di non averlo mai invitato.