Parte questa sera la 4° edizione del Grande Fratello Vip. Tra i concorrenti anche la conduttrice Adriana Volpe. La donna, in un’intervista a Tv Sorrisi e canzoni, racconta il suo passaggio a Mediaset e cosa si aspetta da questa esperienza. Inoltre lancia un messaggio chiaro ai suoi avversari all’interno della casa.

Il motivo che ha spinto Adriana Volpe al Grande Fratello Vip

Il settimanale Tv Sorrisi e canzoni ha presentato il nuovo cast del Grande Fratello Vip, che partirà stasera su Canale 5. Tra i numerosi concorrenti di questa edizione anche Adriana Volpe, che negli ultimi tempi ha fatto parlare di sé per i duri attacchi rivolti a Magalli e alla dirigenza Rai per aver chiuso il suo Mezzogiorno in Famiglia.

La conduttrice nelle pagine del settimanale rivela: “Si tratteggia per me un nuovo orizzonte professionale, getto le basi per un rinnovato corso della mia carriera e Grande Fratello è l’occasione giusta per cominciare a percorrere questo sentiero inesplorato ed elettrizzante”.

E inoltre lancia un monito ai suoi coinquilini all’interno della casa più spiata d’Italia: “Mi fa arrabbiare molto la maleducazione e chi prevarica l’altro. Sono anche poco diplomatica, non me le so’ tenere purtroppo”.

Un cast “esplosivo” e dalle personalità forti

Questa edizione conta infatti ben 19 concorrenti, che Signorini dovrà cercare di tenere a bada all’interno della casa. Ma il conduttore rivela di sentirsi preparato a questa nuova esperienza: “Non ho nessuna paura, più che altro avverto la fatica. Conosco i rischi a cui vado incontro. So che mi scontrerò con corazzate come Montalbano, Milly Carlucci e Carlo Conti. Però sono un entusiasta e credo che occorra lavorare con responsabilità e coscienza, oltre che divertendosi”.