Come molti sapranno Tina Cipollari non ha voluto attendere l’anno nuovo per i buoni propositi. Così lo scorso settembre la vamp ha fatto una promessa, prima di ricominciare con la nuova stagione di Uomini & Donne. L’opinionista si sarebbe messa a dieta seriamente, con l’obiettivo di perdere ben 20 kg acconsentendo a pesarsi in diretta e lasciandosi “seguire” da Maria De Filippi.

Tutto bene i primi tempi, i primi 2 mesi sono trascorsi all’insegna di grandi successi e Tina ha perso in poco tempo circa 10 kg. Una manciata di settimane e la nostra vamp era già a metà strada del percorso… almeno fino a Natale.

Tina Cipollari rifiuta di pesarsi

Si sospetta infatti che la dieta dell’opinionista abbia subito una pesante battuta d’arresto dopo le temute abbuffate natalizie. Al rientro in studio con la nuova puntata del Trono Over, quando Maria De Filippi le ha chiesto “Ti vuoi pesare?“, la risposta della Cipollari è stato un secco “No“.

La De Filippi non si è arresa subito, anzi ha insistito e sorridendo l’ha esortata: “Dai vediamo!“. E Tina ha risposto ancora una volta: “No!”.

Ma Maria continua: “Ma perché?“. A quel punto, tra l’ilarità generale, il tono della Cipollari si fa più minaccioso: “Maria, non fare entrare quella bilancia che la frullo in faccia a chi dico io, eh!“.

Il mistero del peso di Tina

La nostra opinionista del cuore ha vinto e alla fine non è salita sulla bilancia, lasciando il pubblico di Uomini & Donne con un grosso interrogativo. Che le feste siano state così devastanti per il suo progetto?

Il suo peso post-natalizio resterà dunque un mistero. Tuttavia, anche se non avesse perso neanche un grammo, chi può biasimarla?

Le festività di Natale sono un loop infinito di pranzi luculliani, cenoni, aperitivi e festicciole, impossibile stare a dieta!