È stata resa nota dall’account Instagram di Uomini&Donne che Daniele Dal Moro è stato “eletto” nuovo tronista. Bello è bello, noto al pubblico per aver partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip quindi ha già una certa notorietà tra il pubblico di Canale 5. Proprio nel corso del reality ha avuto una breve relazione con Martina Nasoni.

Prima ancora di salire sul trono però già arriva il primo attacco. A sferrarlo è proprio un suo ex coinquilino, Gennaro Lillio.

L’annuncio di un nuovo tronista

Sul profilo Instagram ufficiale del dating-show condotto da Maria De Filippi è apparso l’annuncio del nuovo tronista.

Capelli biondi, occhi verdi, Daniele Dal Moro, veronese di nascita, 30 anni, Daniele è un giovane imprenditore. È molto legato alla famiglia, in particolare alla sorella di 19 anni e ha trascorsi da modello. Attualmente è impiegato nell’azienda di famiglia che si occupa di marketing e pubblicità.

La storia con Martina

Nella casa Daniele ha sviluppato una relazione con quella che alla fine ha vinto l’ultima edizione del Grande Fratello, Martina Nasoni. Tuttavia, una volta spente le luci sul reality i due non hanno proseguito la storia.

Eccolo quindi tornare single, e candidarsi al trono in cerca dell’anima gemella. Eppure c’è chi storce il naso di fronte a questa notizia.

L’attacco di Gennaro Lillio

È Gennaro Lillio, modello campano, che ha vissuto nella Casa del Grande Fratello insieme a Daniele, che critica la scelta di Dal Moro di salire sul trono. L’accusa, da parte del napoletano, è quella di incoerenza. Proprio Daniele, che ha più volte ribadito di non essere interessato al mondo dello spettacolo e alla tv, ora entra a far parte del cast di Uomini&Donne.

gennilillio_82879328_104979674295935_6355430625899662276_n

“Caro Daniele Dal Moro, faccio nomi e cognomi, visto che non hai fatto altro che criticare Martina riguardo Uomini e Donne, l’amicizia che ha con me, mettendola in dubbio, criticandola, provocandola, facendo spesso storie o battutine nei suoi confronti” comincia Lillio. “Io oggi non posso gioire del fatto che tu sia sul trono perché se non fosse stato così, non ti nego che mi avrebbe fatto piacere“. Infine conclude: “Visto che hai tanto parlato, hai tanto millantato, dopo questo posso dire che sei un falso, sei un’ipocrita, sei una persona meschina, una persona viscida, e io sono contento che Martina si sia allontana da te.

Buon trono“.