Modelle o attrici, sono alcune delle donne più famose al mondo e nel 2020 compiranno 50 anni. La loro bellezza ha visto la luce nel 1970, una bellezza senza tempo per Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Uma Thurman e Melania Trump, donne dal fascino innegabile.

Le top model che spegneranno le candeline

Due tra le top model più belle e rinomate a livello internazionale, Naomi Campbell e Claudia Schiffer in questo 2020 festeggeranno i loro 50 anni. Naomi, la Venere nera delle passerelle, compie gli anni il 22 maggio, compleanno in bikini invece per la biondissima Claudia Schiffer, che festeggia il compleanno il 25 agosto.

Grandi icone della moda, le due modelle hanno cavalcato le passerelle più prestigiose e scintillanti del mondo, dando vita alle grandi firme dell’Alta Moda. Naomi Campell e Claudia Schiffer hanno ripercorso la medesima passerella durante l’edizione del 2017 della Milano Fashion Week, quando hanno sfilato per Donatella Versace al fianco delle colleghe Cindy Crawford, Helena Christensen e Carla Bruni.

Non solo moda, ma anche cinema e politica

Compleanno segnato sul calendario nel giorno del 26 aprile per Melania Knavs, ex modella meglio nota come moglie del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, attualmente impegnato a giustificare all’Iran le proprie scelte diplomatiche.

A distanza di pochi giorni dalla first lady della Casa Bianca, compie gli anni una luminosa stella del cinema, musa di Quentin Tarantino, il caschetto nero di Pulp Fiction, la sposa di Kill Bill, si tratta ovviamente di Uma Thurman. L’attrice, da premio Oscar non solo per il talento, ma anche per la bellezza, spegnerà 50 candeline il 29 aprile. A proposito di premi, poco prima del compleanno di Uma Thurman, compirà 1 anno la gaffe di Carlo Conti durante la premiazione del David di Donatello 2019: il conduttore fiorentino si era infatti dimenticato di consegnare il premio alla carriera all’attrice statunitense.