Con il Festival di Sanremo alle porte, il famoso critico musicale Red Ronnie non poteva non dire la sua sul cast sanremese di questa 70esima edizione. Per commentare ed esprimere il proprio giudizio sui cantanti in gara ha deciso di fare una diretta Facebook dal proprio profilo ufficiale.

Red Ronnie: “Elettra Lamborghini? Sta lì solo perché mostra il c**o!“

Nelle ultime ore stanno facendo molto discutere le critiche rivolte ad una dei 24 Big in gara: parliamo della cantante Elettra Lamborghini. La diretta Facebook del critico musicale ha infatti sollevato numerose polemiche sul web, in particolar modo proprio per il duro attacco contro la Lamborghini: “Elettra Lamborghini, che è lì solo perché mostra il c**o e perché si chiama Lamborghini, non suscita polemiche”.

Inoltre ha preso le difese di Rita Pavone, la cui partecipazione al Festival ha iniziato a far discutere non appena è stata annunciata la sua presenza nel cast sanremese. Nel giro di poche ore, i social sono stati inondati da una pioggia di critiche nei confronti della cantante, la quale è stata accusata di essere un simbolo del sovranismo.

Red Ronnie non concepisce le critiche alla Pavone

Il critico musicale non accetta e non concepisce gli attacchi alla Pavone, infatti, nel corso della diretta Facebook, commenta senza alcuna censura: “Rita è un’artista con una carriera che nessuno ha fatto in Italia. Rita Pavone è andata all’Ed Sullivan Show. Nessun’altra donna italiana ci è andata“. Continua l’elogio ed afferma: “Ha una storia incredibile, oltre ad essere una persona meravigliosa“. Inoltre, capovolge la domanda che si è posta il popolo del web e suggerisce che, invece di domandarsi: “Ma Rita Pavone a Sanremo perché ci va?

“, sarebbe più opportuno chiedersi perché dopo 48 anni, con tanti successi alle spalle, con un Leone di Platino ricevuto per i suoi 55 anni di carriera, con milioni di dischi venduti in tutto il mondo, abbia deciso di partecipare di nuovo al Festival. E, a questa domanda capovolta, si risponde lo stesso Red Ronnie e dice: “Io so perché ci va: perché ama mettersi in gioco“.

Le critiche non si limitano ad Elettra Lamborghini

Ma, oltre che contro Elettra Lamborghini, si scaglia anche contro altri big che saliranno sul palco di Sanremo, tra cui i Pinguini Tattici Nucleari, definendoli poco noti e pertanto non meritevoli di essere inclusi fra i big della musica italiana.

Inoltre attacca anche Achille Lauro e Rancore, esprimendo la sua contrarietà al fatto che quest’ultimo sia stato scelto mentre a Samuele Bersani non sia stata data la possibilità gareggiare e prender parte a Sanremo 2020.

Guarda il video