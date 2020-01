Arriva un’altra indiscrezione su un nuovo nome da aggiungere alla rosa delle 10 vallette che affiancheranno Amadeus al Festival di Sanremo, si tratta di Sabrina Salerno, icona pop degli anni Ottanta a livello nazionale e internazionale.

Sabrina Salerno in veste di valletta al fianco di Amadeus

Le 10 vallette accompagneranno Amadeus nel corso della 70esima edizione del Festival canoro più famoso d’Italia, nel corso delle 5 serate dedicate alla canzone italiana due vallette affiancheranno il conduttore sul palco dell’Ariston. Nelle ultime settimane si sono susseguiti numerosi rumors sull’identificazione delle papabili vallette, questa volta è il turno di Sabrina Salerno, secondo quanto riportato su Blogo, per la Salerno sarebbe un importante ritorno in tv.

La notizia non è ancora confermata dunque, ma se così fosse Sabrina Salerno tornerebbe sul palco dell’Ariston dopo il successo di Siamo Donne al fianco di Jo Squillo.

Il mistero delle vallette di Sanremo si infittisce

Nonostante le numerose indiscrezioni e smentite sul capitolo vallette sanremesi, pare che Amadeus non abbia ancora le idee chiare sulle donne che potrebbero fargli da spalla durante le serate del Festival di Sanremo.

Sui social il conduttore ha espresso in maniera ironica, insieme alla moglie Giovanna, la propria indecisione, ma promette di rivelare tutta la verità al momento opportuno, per ora si tratta solo di supposizioni. Per sapere se Sabrina Salerno salirà effettivamente sul palco dell’Ariston accanto ad Amadeus bisognerà attendere la conferenza stampa che si terrà la prossima settimana, martedì 14 gennaio. Se la soffiata su Sabrina Salerno si rivelasse reale, la cantante tornerebbe sul palco dell’Ariston a distanza di 29 anni dal tormentone che ancora risuona nella mente e nelle corde vocali di molti italiani.