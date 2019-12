Un bel vivaio da cui attingere, proprio quello che potrebbe tornare utile ad Amadeus che ancora non si sbilancia troppo su chi potrebbe e chi non potrebbe salire sul palco dell’Ariston per la sua 70esima edizione del Festival di Sanremo. Continuano a rincorrersi voci su voci circa le papabili “vallette”, figure femminili che potrebbero comparire al suo fianco nell’impresa. E a dirla tutta, sembra che nella rosa ci siano già 4 nomi, i più caldi.

Festival di Sanremo: tutte le novità

Quello che c’è di certo sul Festival di Sanremo è che ne parlerà ancora per lungo, lunghissimo tempo. Voci, indiscrezioni, ufficializzazioni, smentite: tutto fa brodo nel calderone dell’Ariston.

Sono giornate molto intense queste per il direttore della 70esima edizione del Festival, Amadeus. A dire il vero, qualcosa di ufficiale ufficiale in realtà c’è e non sono i nomi delle vallette che, per il momento, permangono solamente ipotesi. Di confermato, dicevamo, c’è il nome di Lewis Capaldi, la star scozzese di 23 anni salito velocemente in classifica con il suo singolo Someone You Loved.

Il quartetto “rosa” in lizza per Sanremo

Torniamo però a parlare di donne, focus sanremese del momento. Partiamo da chi sappiamo già aver “rifiutato” l’allettante ipotesi di salire sul palco dell’Ariston con Lorella Boccia, la ballerina che per il momento non si sente ancora pronta ad affrontare la scalinata.

Se la Boccia è tagliata fuori, anche Chiara Ferragni inizialmente data quasi per scontata, traballa parecchio dopo la bufera sollevata dal Codacons. Rimane in piedi solamente un poker di donne, e che poker: la prima, per voler di popolo, è indiscutibilmente Vanessa Incontrada. A ruota, subito dopo la Incontrada che tutti vorrebbero sul palco sanremese c’è la cantante Emma Marrone e per lei si tratterebbe di un ritorno caldeggiato. Con un piede ancora dentro al Festival anche la giornalista sportiva, Diletta Leotta che potrebbe fare meta nella cittadina ligure insieme ad un’altra giornalista, la conduttrice del Tg1 Emma D’Aquino.