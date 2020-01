L’aereo ucraino abbattuto in Iran lo scorso 8 gennaio sarebbe stato colpito da 2 missili, lanciati a distanza di poche decine di secondi l’uno dall’altro. Lo rivelerebbe un nuovo video che allontanerebbe sempre di più l’ipotesi di un errore umano, montata in testa alle cronache a margine del disastro costato la vita a 176 persone.

Secondo quanto riportato dal New York Times, ci sarebbe un’altra verità pronta a scrivere i contorni del disastro aereo dello scorso 8 gennaio in Iran. Il Boeing abbattuto, con a bordo 176 persone, sarebbe stato colpito da 2 missili lanciati a circa 30 secondi di distanza l’uno dall’altro.

A rivelarlo sarebbe un video, registrato da una telecamera di sorveglianza nei pressi dell’area del disastro, che avrebbe impresso gli istanti del duplice impatto.

Il volo 752 della Ukraine International Airlines, dunque, sarebbe stato colpito 2 volte da missili lanciati da un sito militare iraniano. Si tratterebbe di immagini che, secondo il New York Times, orienterebbero verso una spiegazione sul perché il transponder avrebbe smesso di funzionare, poco prima del secondo impatto.

#BREAKING: According to my sources from #IRGC|ASF, before shot-down of Flight #PS752, the Tor-M1 system had been on autonomous readiness on-order of #IRGC Generals to shoot-down any target flying from SE & S of the missile base. Video shows launch of 2 9M331 missiles at #PS752👇 pic.twitter.com/z6ZIVvmPII