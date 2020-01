Anche Elisabetta Gregoraci potrebbe figurare nel già ricchissimo cast della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Secondo un’indiscrezione di Blogo, il direttore artistico Amadeus avrebbe pensato ad un ruolo particolare per il celebre volto Rai. Alla showgirl, infatti, potrebbe essere affidata la conduzione de L’Altro Festival, che chiuderà le serate della kermesse musicale. In attesa di ufficialità, la Gregoraci potrebbe così affiancare Nicola Savino in questa nuova avventura professionale.

Elisabetta Gregoraci a L’Altro Festival?

Manca meno di un mese alla 70esima edizione del Festival di Sanremo e nuovi tasselli si stanno pian pian aggiungendo ad un cast che si preannuncia ricco e sorprendente.

Dopo aver annunciato quali saranno le 10 figure femminili che lo affiancheranno alla conduzione, il direttore artistico Amadeus avrebbe pensato ad Elisabetta Gregoraci per uno specifico ruolo. La showgirl, secondo quanto risulta a Blogo, potrebbe infatti condurre il Dopo Festival accompagnata da Nicola Savino. Il celebre appuntamento in programma alla fine di ogni serata della kermesse canora più celebre d’Italia quest’anno subisce modifiche sostanziali. Cambia nome, passando da Dopo Festival a L’Altro Festival e, in più, sarà possibile vederlo in diretta su Rai Play.

Un Sanremo… al femminile

Elisabetta Gregoraci sarebbe soltanto l’ultima delle celebri figure femminili dello spettacolo e della televisione che Amadeus vorrebbe nel suo primo Sanremo. Il conduttore e direttore artistico di quest’anno, infatti, ha anche annunciato quali saranno le 10 donne che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston. Si tratta di 10 vallette d’eccezione: Diletta Leotta, Antonella Clerici, Emma D’Aquino, Laura Chimenti, Georgina Rodriguez, Francesca Sofia Novello, Mara Venier, Rula Jebreal, Sabrina Salerno, alle quali potrebbe aggiungersi anche il nome di Emma. Un segno importante che Amadeus ha voluto dare, per un Sanremo che si tinge di rosa.

Le 5 serate sanremesi vanteranno, inoltre, la presenza fissa di uno degli esponenti più importanti e amati della musica italiana. Tiziano Ferro, infatti, sarà ospite fisso di questa 70esima edizione del Festival.