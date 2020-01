All’interno della casa del Grande Fratello Vip i concorrenti si raccontano davanti alle telecamere, ammettendo anche le proprie fragilità. Il celebre conduttore Michele Cucuzza ha ammesso davanti ai suoi coinquilini di essersi pentito di comportamenti avuti in passato e di aver sofferto molto in amore.

La confessione di Cucuzza sull’ex moglie

Parlando con Licia Nunez, l’ex presentatore confessa di aver tentato più volte di riallacciare i rapporti con l’ex moglie: “Mi sono dato da fare come un matto per recuperare e rimettermi con lei, ci sono riuscito, ma il risultato è durato pochissimo, sono stati mesi disastrosi.

Non c’era nulla che mi interessasse, vivevo nella nebbia. Il telefono era l’unico canale tra me e lei, aspettavo solo un suo messaggio. Ero monomaniacale. Sapevo che sarebbe stata la mia dannazione”.

Cucuzza dice però di essersi pentito di questa scelta e di essersi fatto del male da solo: “Non c’è nulla che della mia vita privata che rifarei, perché so cosa significa soffrire”. La separazione dalla moglie lo ha fatto molto soffrire, ma ammette che è stato il passare del tempo ad aiutarlo di più: “Man mano che passano i giorni, quella cosa che alimentavi quotidianamente si attenua”.

Una carriera televisiva che culmina nel Grande Fratello Vip

Michele Cucuzza è uno dei tanti concorrenti di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip ed inoltre uno dei volti più conosciuti e amati dal pubblico. Il giornalista è stato infatti per diversi anni conduttore del programma pomeridiano di Rai 1 La vita in diretta e nel corso della sua carriera ha anche condotto il Tg2.

L’esperienza del Grande Fratello è totalmente nuova per il giornalista che non ha mai partecipato a reality e si ritrova così per la prima volta a Mediaset.

Un percorso simile lo ha avuto la sua coinquilina Adriana Volpe, che dopo i molti anni alla conduzione di Mezzogiorno in Famiglia e le numerose polemiche nei confronti di Magalli, è approdata anche lei per la prima volta negli studi Mediaset.