L’incontro tra Pago e Serena Enardu nella casa del GF Vip ha scatenato un’ondata di reazioni tra cui spicca quella di Miriana Trevisan, ex moglie del concorrente del reality. L’ex volto noto di Non è la Rai ha detto la sua sull’odissea sentimentale dei due, e in particolare sul gesto della Enardu nei confronti del cantante.

Miriana Trevisan dice la sua su Serena Enardu

Il confronto a sorpresa tra Pago e Serena Enardu, nella casa del Grande Fratello Vip, ha solleticato l’interesse del pubblico su quella che sarà l’evoluzione della loro (passata?) storia d’amore, la cui fiamma non sembra del tutto estinta.

L’ex moglie di Pacifico Settembre, secondo quanto riportato da diverse testate tra cui Il Giornale, avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Chi, diretto proprio da Alfonso Signorini che, quest’anno, è il conduttore del format.

Le parole dell’ex ragazza di Non è la Rai sarebbero un ritratto del suo punto di vista sulla questione, precisamente su ciò che è avvenuto nella casa di Cinecittà nel corso della seconda diretta in prime time.

La Trevisan avrebbe agito diversamente rispetto a Serena Enardu, lasciando a Pago l’opportunità di maturare un’esperienza personale in libertà.

Quest’ultima, reduce dalla clamorosa frattura della loro relazione dopo l’esperienza a Temptation Island Vip, sta cercando un riavvicinamento che, almeno potenzialmente, sembra possibile.

A detta di Miriana Trevisan, solo ora si sarebbe resa conto di tutto: “Ha cercato una comunicazione che, secondo me, non c’è stata. La carta del GF Vip è stata un tentativo. Sicuramente sta soffrendo e non bisogna accanirsi contro lei“.

Pago ancora innamorato?

La domanda tiene banco tra i telespettatori del Grande Fratello Vip, dopo che il cantante ha dichiarato ai coinquilini di aver amato Serena più di ogni altra donna al mondo.

Un bilancio dal sapore agrodolce che, a detta di molti, celerebbe un amore mai archiviato da parte del gieffino.

Anche Miriana Trevisan sarebbe di questo avviso: “Pago è innamorato ma ha perso la fiducia. Sono certa, però, che non lascerebbe mai il Grande Fratello Vip per Serena perché ora ha bisogno del suo spazio“.