Tutto riparte da dove si è fermato, questa sarà la linea che seguirà Silvia Toffanin nell’intervistare il giovane Michele Bravi nella prossima puntata di Verissimo.

L’incidente di Michele Bravi

Il cantante si era ritirato dalle scene dopo essere stato protagonista di un incidente nel quale rimase uccisa una donna, la 58enne Rosanna Colia. Bravi si trovava a bordo del suo BMW quando, svoltando a sinistra per entrare in un passo carraio, si è trovato coinvolto in uno scontro con il motorino sul quale viaggiava la donna.

Lo scorso maggio, il legale di Michele Bravi aveva fatto chiarezza sulle dinamiche del sinistro, spiegando una volta per tutte la dinamica.

Bravi era stato rinviato a giudizio, su di lui pendeva l’accusa di omicidio stradale, l’udienza preliminare era stata calendarizzata al 5 dicembre scorso, ma successivamente spostata a data da definirsi a causa dello sciopero degli avvocati penalisti.

Michele Bravi a Verissimo

Due giorni prima di quel drammatico incidente, verificatosi nella notte del 24 novembre 2018, Michele Bravi aveva rilasciato un’intervista per Verissimo. Ospitata che non è mai stata trasmessa.

L’incidente, e la tragica morte di Rosanna Colia, hanno talmente scosso il cantante da spingerlo a chiudersi in un silenzio durato più di un anno, interrotto solo una volta, con una breve intervista rilasciata per Il Corriere della Sera.

Ora Michele Bravi riparte da dove tutto si è fermato e nella puntata di Verissimo, che andrà in onda sabato 18 gennaio, romperà il silenzio per la prima volta.

Michele Bravi esce dalla “Nebbia”

Il cantante è già tornato a lavoro, lo scorso ottobre i primi concerti con quattro date sold out al Teatro San Babila, ma ancora non aveva rilasciato interviste.

Ha deciso di raccontarsi proprio nel posto in cui lo aveva fatto l’ultima volta. Proprio lì spiegherà il perché tra tante parole che avrebbero potuto racchiudere quanto accaduto, lui abbia scelto proprio “nebbia”.

“Ho pensato tanto a quale sarebbe stata la prima parola giusta da dire per iniziare questi concerti”. Racconterà Michele Bravi. “La prima parola per iniziare tutto. Ho pensato a una parola strana. Ho pensato alla parola ‘nebbia’. (…) Quando c’è la nebbia, in effetti il mondo diventa quello che vuoi.

Come davanti a un foglio bianco, tu puoi iniziare ridisegnare la realtà come più ti piace (…) Io con la nebbia ho imparato a sognare. La nebbia mi ha insegnato a dare un corpo al mio immaginario”.