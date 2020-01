La sesta puntata del Grande Fratello Vip non ha deluso le aspettative in quanto a sorprese e colpi di scena. Antonella Elia e Antonio Zequila hanno commentato senza peli sulla lingua il comportamento di Valeria Marini, entrata nella Casa la scorsa puntata per un incontro-scontro con Rita Rusic. Licia Nunez ha scoperto di essere stata lasciata dalla fidanzata Barbara Eboli e, come ogni puntata, le attese nomination hanno svelato strategie e antipatie fra i concorrenti.

Le pagelle della sesta puntata

In base al comportamento dei principali concorrenti interpellati questa sera abbiamo stilato alcune pagelle: ad ogni “Vip” è stato dato un voto più o meno negativo.

Antonella Elia: 6.5. La concorrente ha provato a giustificarsi per le parole pronunciate nei confronti di Valeria Marini quando la scorsa puntata la showgirl è entrata nella Casa. Dopo l’incontro con Rita Rusic, la Marini è stata etichettata dalla Elia come “mostro”, scatenando un polverone mediatico. Nonostante questo scivolone, diamo un 6.5 ad Antonella per il bellissimo e romantico incontro con il compagno Pietro, a dimostrazione che nel cuore della conduttrice c’è tanto amore nascosto che necessita di essere condiviso.

Antonio Zequila: 6. Anche “Er Mutanda” ha espresso qualche parola di troppo contro Valeria Marini, rivelando in diretta anche un clamoroso scoop che lo vede coinvolto proprio con la showgirl “stellare”. In sede di nomination, successivamente, ha confessato ad Alfonso Signorini di volersi scusare pubblicamente con la Marini per le dichiarazioni rivolte contro di lei.

Licia Nunez: 6.5. Ci saremmo aspettati tutt’altro tipo di reazione dopo aver scoperto in diretta televisiva di essere stata lasciata dalla fidanzata, Barbara Eboli. Invece l’attrice ha avuto una reazione molto pacata e razionale, senza sfociare in pianti o crisi.

Nelle prossime puntate scopriremo se potrà esserci un confronto con la fidanzata per un possibile chiarimento.

Carlotta Maggiorana: 5. Il pubblico ha voluto premiare la sua dolcezza e la sua sensibilità salvandola al televoto nello scontro diretto con Ivan. La “Miss”, tuttavia, è apparsa un po’ in ombra in queste settimane: siamo certi che potrà dare qualcosa in più al reality.

Ivan Gonzalez: 5. Eliminato al televoto, Ivan ha dovuto ufficialmente abbandonare il gioco. In Casa il modello spagnolo ha dato comunque l’impressione di avere tanto da dire, ma probabilmente non ha avuto la capacità e la furbizia di giocarsi le sue carte migliori per convincere i telespettatori a votare per la sua permanenza.

Adriana Volpe: 6. La conduttrice sta indossando nella Casa le vesti della “mamma chioccia”, che con diplomazia cerca di risanare situazioni di crisi ed evitare discussioni e contrasti. Ma, come fanno notare alcuni suoi compagni di viaggio, sta uscendo un lato di lei più strategico e legato alle necessità del gioco.

Paola Di Benedetto: 6.5. La ragazza è stata protagonista di un bellissimo momento di romanticismo e di amore dopo aver ascoltato le parole del fidanzato, Federico Rossi. La ragazza si dimostra genuina ed innamoratissima ma, in occasione delle dure parole di Fede ad Antonio Zequila dopo le dichiarazioni di “Er Mutanda” in occasione della serata burlesque, ci si aspettava che appoggiasse maggiormente il fidanzato.

Rita Rusic: non pervenuta. Dopo lo scontro con Valeria Marini della scorsa puntata e i commenti dei compagni contro la showgirl, la celebre produttrice cinematografica questa sera non ha proferito parola. Molti si aspettavano che avrebbe commentato questo polverone mediatico con al centro la storica “rivale in amore” Valeria, ma queste aspettative sono state disattese.