Si indaga sulla morte di una donna di 39 anni, Francesca Fantoni, il cui cadavere è stato ritrovato in un parco di Bedizzole, in provincia di Brescia. Secondo le prime ipotesi avanzate dagli inquirenti, si tratterebbe di omicidio.

Donna scomparsa a Bedizzole, ritrovato il cadavere

I primi segnali che a Francesca Fantoni potesse essere accaduto qualcosa erano arrivati sabato sera quando la donna è del tutto scomparsa. Dopo ore di apprensione di fronte al mancato ritorno a casa della donna che, sabato sera, doveva incontrarsi alle 19 con gli amici per un aperitivo, il sospetto.

Poi la drammatica scoperta all’interno di un parco di Bedizzole dove è stato ritrovato il suo corpo privo di vita.

Segni di violenza sul corpo, si indaga per omicidio

Quando i genitori della donna avevano denunciato la scomparsa della figlia, avevano fatto presente ai Carabinieri del lieve disagio psichico che accusava, mostrandosi anche per questo molto preoccupati di fronte al suo non ritorno. Cosa però sia accaduto alla Fantoni, ancora non è chiaro sebbene numerosi indizi portino a credere che si sia trattato sicuramente di un omicidio.

Secondo i primi rilievi della Scientifica, sarebbero stati rinvenuti alcuni segni di violenza sul corpo della donna: motivo, questo, per il quale è stata disposta immediatamente un’autopsia sul suo cadavere.

Il giallo del cellulare ritrovato in piazza

Come riportato da Agi, che ha raccolto le parole del Procuratore attivo sul caso Marzia Aliatis: “Possiamo parlare di omicidio, altro al momento però non possiamo dire“. È giallo è anche sul ritrovamento del cellulare della donna, trovato distrutto lungo la strada, nella piazza del paese nel bresciano. Intanto, si apprende da La Repubblica, sembra sia in corso in questo momento l’interrogatorio ad un uomo di 35 anni, anche lui di Bedizzole, che sarebbe l’ultima persona ad aver visto la Fantoni prima della scomparsa.

