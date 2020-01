Si fa ancora molta difficoltà a realizzare e a metabolizzare la morte di Kobe Bryant, il grande campione dell’NBA morto ieri in un incidente in elicottero insieme alla figlia 13enne, Gianna. In corso le indagini dell’FBI che sta cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto a Calabasas.

A rilasciare qualche dettaglio in più sulla dinamica dell’incidente è ancora una volta TMZ, la testata che per prima ieri sera ha dato annuncio della morte della leggenda del basket, Kobe Bryant. Secondo quanto trapelato dalla fonte americana, a provocare l’incidente in cui è rimasto vittima la divinità del basket insieme alla figlia Gianna potrebbe essere stata la fitta nebbia che aleggiava su Los Angeles che ne avrebbe poi provocato il drammatico schianto.

Secondo quanto diramato su Twitter dall’account ufficiale, LA County Sheriffs, che ripreso le parole dello sceriffo di Los Angeles Alex Villanueva: “In conclusione, oggi sono state 9 le vittime di questa tragedia e voglio ribadire le mie più sentite condoglianze a tutti i loro familiari e amici – scrive lo sceriffo su Los Angeles, riferendosi all’incidente in cui ha perso la vita anche Kobe Bryant – Sono un padre, un fratello e un figlio… Non riesco a immaginare il loro dolore e chiedo a tutti noi di proteggerli nelle nostre preghiere“.

In closing, 9 lives were lost today in this tragedy, I want to reiterate my heartfelt condolences to all of their family and friends. I am a father, a brother and son…I cannot imagine their pain and ask all of us to keep them in your prayers.