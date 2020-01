Valeria Marini è senza dubbio una showgirl eccentrica e che, nel bene e nel male, sa sempre far parlare di sé. Al Grande Fratello Vip è stata protagonista di un acceso confronto con Rita Rusic e ha subito alcuni commenti di cattivo gusto da alcuni concorrenti del reality, tra cui Antonio Zequila. Nella diretta di stasera, dopo il faccia a faccia con Antonella Elia, la showgirl sarda ha la possibilità di confrontarsi anche con “Er Mutanda”.

Valeria affronta Zequila: faccia a faccia al Gf Vip

Antonio Zequila l’aveva definita un “ce**o”, ironizzando sul suo aspetto fisico.

Commenti che non hanno fatto assolutamente piacere alla diretta interessata, Valeria Marini. La diva della tv rientra nella Casa del Grande Fratello Vip per avere un confronto con lui. Considerando soprattutto che “Er Mutanda“, nella scorsa puntata del reality, aveva lasciato intendere ad Alfonso Signorini e al suo pubblico che fra i due ci fosse stato un flirt in passato. Stasera Zequila e Valeria Marini si ritrovano faccia a faccia in un confronto che promette spettacolo e scintille.

“Mai stata la fidanzata di Zequila“

Valeria Marini accusa Zequila di aver proferito commenti davvero di cattivo gusto nei confronti del suo aspetto fisico, come gli rinfaccia in diretta: “Non sono stata aggressiva né offensiva.

Lo spirito del Grande Fratello è quello di divertirsi e di non parlarsi addosso. Siete stati molto offensivi senza motivo, avete dato un bruttissimo esempio“. Sullo scottante tema introdotto da “Er Mutanda” nella diretta di venerdì, il concorrente rivela dettagli inediti sul suo rapporto con la showgirl: “Noi non abbiamo mai avuto una relazione, ma un flirt sì. Io lo giuro sulla vita di mio padre che è morto da poco che nel ’91 ho conosciuto Valeria Marini che iniziava a fare la modella, e abitava sulla Tiburtina.

Non devi farmi passare per bugiardo, maleducato sì ma non bugiardo“. I toni inizialmente poco distesi lentamente si rasserenano e anche la showgirl ammette: “Lui mi ha corteggiato, ma non sono mai stata la fidanzata di Zequila“.