Alcune testate vicine agli ambienti televisivi stanno rilanciando un’indiscrezione sul futuro palinsesto televisivo di Mediaset. Per la primavera, sarebbe in previsione il ritorno di Iva Zanicchi con uno show tutto suo. La stessa cantante aveva espresso il desiderio di fare qualcosa di auto-celebrativo, e Mediaset potrebbe averla accontentata.

Esclusa da Sanremo, torna a Mediaset

Iva Zanicchi, in un modo o nell’altro, non scompare mai. Vuoi per le sue forti dichiarazioni politiche (celebre la sfuriata contro Carola Rackete), o per le voci che lei stessa mette in circolo sulla sua esclusione da Sanremo.

Di recente, infatti, ha insinuato che un suo ritorno sul palco dell’Ariston era impossibile perché “Un tizio molto vicino ad Amadeus, e molto potente, ha giurato che a Sanremo la Zanicchi non ci metterà più piede“. Oltre questo, c’è anche la burrascosa ultima volta, con l’episodio dell’uscita infelice di Benigni.

Archiviato quindi il palco di Sanremo, la cantante sarebbe però pronta a tuffarsi in una nuova esperienza su Mediaset, a partire da aprile.

In arrivo un programma dedicato a lei?

A lanciare l’indiscrezione è TvBlog, sito d’informazione che si occupa di questioni televisive.

Qui viene riportato che Iva Zanicchi vedrebbe avversari il suo desiderio, espresso poco tempo fa in un’intervista a Viva Sanremo, su Rai Radio 2. Aveva detto: “Vorrei uno show tutto mio che racconti i miei 60 anni di carriera” e Mediaset sembra averla accontentata.

TVBlog riferisce che dopo la fine del Grande Fratello Vip è in previsione uno speciale di 2-3 settimane dedicato proprio a Iva Zanicchi.

Lo show dovrebbe essere condotto da lei stessa e ripercorrerne la carriera, con orchestra, ospiti e tutto quello che “l’aquila di Ligonchio” ha richiesto.

La notizia sarebbe ancora da confermare, ma dopo l’operazione (fallita) Adrian l’emittente di Cologno Monzese dimostrerebbe di puntare ancora forte sui grandi nomi della musica italiana (d’antan).