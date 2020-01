La notizia è fresca di questi giorni, presto l’ultimogenito del leader di Forza Italia, Luigi Berlusconi sposerà la compagna Federica Fumagalli. La proposta di matrimonio risalirebbe a queste vacanze natalizie, mentre le nozze sarebbero previste per la prossima estate.

In tanti però si stanno chiedendo: chi è Federica Fumagalli? Si tratta di una giovane imprenditrice 30enne, originaria della provincia di Lecco.

L’amore tra Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli

Sempre discreti e lontani dai riflettori della cronaca rosa, con i loro profili social blindati, Lugi e Federica stanno insieme da tempo. I due si sono conosciuti all’università di Milano, la Bocconi.

Poco prima di imbattersi nella Fumagalli il giovane Berlusconi aveva da poco chiuso una relazione importante.

La storia con Federica ha dimostrato di avere futuro ed è andata avanti per 8 anni, due dei quali di convivenza, con i loro due cani, Uno e Arturo. Insomma, tanto romanticismo e il desiderio di dare vita ad un progetto concreto, come una famiglia per Luigi e Federica. Qualche tempo fa si è anche pensato ad una gravidanza di Federica, presto smentita. A nozze celebrate la coppia si trasferirà nella villa di Milano, attualmente in ristrutturazione.

Chi è Federica Fumagalli

Nata a Sirone, Federica Fumagalli è la figlia di un noto imprenditore di Lecco. Quando è cominciata la sua storia con Luigi Berlusconi subito lo se ne è accorta la cittadina, dal momento che spesso un’auto blindata con bodyguard che veniva a prendere la ragazza si faceva notare.

Dopo la laurea Federica ha cominciato a lavorare presso un’azienda che si occupa di eventi nel settore della moda a Milano, GM/PR Consulting. Presto Federica ha fondato un marchio tutto suo, MB Project, che ha importanti marchi di moda tra i suoi clienti.

Oggi, quindi, la futura moglie dell’ultimogenito di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, è una giovane imprenditrice di successo