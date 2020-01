Francesco Facchinetti è uno dei giudici de Il cantante mascherato, il nuovo format approdato su Rai 1 con la conduzione di Milly Carlucci. Il simpatico giudice confessa al giornale Diva e Donna di essere ricorso ad un trapianto di capelli non chirurgico e racconta le reazioni della moglie e del pubblico a questa sua decisione.

Un nuova chioma per Dj Francesco

Già attraverso Twitter Facchinetti aveva rivelato di essersi sottoposto ad un trapianto di capelli non chirurgico. A Diva e Donna confessa: “Da mio padre ho ereditato i pochi capelli quindi all’età di 21 anni ho iniziato a perderli e quando si è giovani entri in sbattimento.

All’età di 26 anni avevo una bella piazza, su suggerimento di mio padre ho iniziato ad usare la polverina ossia le microfibre. Sono tutti rimedi temporanei”.

Poi racconta di aver scoperto una nuova tecnica per risolvere il problema chiamata ‘patch cutanea’. La moglie si diceva diffidente di questa nuova pratica a causa del carattere del marito: “È disperata per come mi vesto, per i capelli e come tante mogli naturalmente non approva nulla di quello che faccio.

Però come darle torto, visto che combino sempre qualche disastro?” ammette Facchinetti.

Il cantante mascherato giunge alla fine

Nel frattempo l’ex Dj Facchinetti si gode la nuova esperienza televisiva de Il cantante mascherato in qualità di giudice, al fianco di Patty Pravo, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Ilenia Pastorelli. Il programma si sta avvicinando alla conclusione della sua prima edizione con la puntata di venerdì 31 che proclamerà il vincitore e svelerà tutte le maschere rimaste in gara.

L’esperimento portato in Italia dalla conduttrice storica di Ballando con le stelle, Milly Carlucci, si è rivelato positivo.

Infatti i risultati in termini di ascolto hanno premiato il nuovo format che ha appassionato anche i social.

Gran parte del successo del programma è legato al mistero delle maschere, in particolare quella del Leone che ha fatto impazzire il pubblico social che si è diviso tra Al Bano e Pappalardo. Bisognerà attendere la finale per scoprire chi si cela dietro la misteriosa maschera.