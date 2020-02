Si spengono le speranze di ritrovare in vita Mattia Fiaschini, il 24enne italiano scomparso in Australia. Il corspo del giovane escursionista è stato ritrovato nei pressi di Blackheath, nel Queensland.

Ritrovato Mattia Fiaschini

L’annuncio è arrivato dai canali uficiali della polizia dello Stato del Nuovo Galles del Sud. Poche righe per indicare che il cadavere del ragazzo è stato localizzato nei pressi del Baltzer Lookout, nella zona delle Blackheath- Blue Mountains, dove Fiaschini si era recato per un’escursione.

Il comunicato della polizia

“Il corpo dell’escursionista italiano è stato rinvenuto oggi nei pressi delle Blue Mountains“.

Inizia così il breve comunicato che prosegue: “La scomparsa dell’uomo di 24 anni è stata segnalata lo scorso mercoledì 29 gennaio, dopo essere stato visto vicino le Blackheath“.

Il corpo delo giovane è stato rinvenuto in uno strapiombo difficile da raggiungere “Intorno alle 2.30 del pomeriggio (di domenica 2 febbraio), un gruppo di ricerca ha individuato il corpo vicino il Baltzer Lookout, vicino Blackheath. Al momento sono in corso le operazioni di recupero del corpo. Si attende il referto dell’autopsia“.

In corso le operazioni di recupero

Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni, se non che il corpo è stato individuato alle 14.30 ora locale e che, al momento, sono in corso le operazioni recupero.

I genitori del giovane partiranno nel pomeriggio di domenica per Sydney.

Scomparso in Australia

Mattia Fiaschini era originario di Cesenatico e, da circa un anno, viveva e lavorava a Sydney. Appassionato di escrusioni, Mattia era un trekker esperto; nella sua esperienza aveva affrontato anche scalate di elevata difficoltà.

L’escursione nel Nuovo Galles del Sud, riferisce Il Resto del Carlino, era legata anche ai terribili incendi che hanno devastato la regione.

Mattia voleva vedere con i suoi occhi i danni, così mercoledì è partito dalla stazione di Blackheath, dalla cui telecamera di sorveglianza è stata immortalata l’ultima immagine del ragazzo.

L’ultimo sms al padre e poi il silenzio

L’ultimo ad avere notizie del giovane è stato proprio il padre. Tra i due infatti c’è uno scambio di messaggi proprio nel giorno dell’escursione, dopodiché silenzio. Quando il titolare non ha visto rientrare Mattia, ha subito allertato le autorità.

