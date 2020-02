Sydney piange Anthony, Angelina, Sienna e Veronique, sono loro i 4 bambini di età compresa tra 9 e 13 anni travolti e uccisi da un uomo al volante di un suv. Un dramma che ha sconvolto l’intera comunità e, due famiglie, che piangono la perdita dei loro piccoli.

Sono in tanti che in queste ore si sono presentati nel quartiere portando fiori e peluche nel punto dell’impatto, abbracciando e mostrando la loro vicinanza ai genitori dei piccoli.

Travolti e uccisi da un suv

L’incidente si è verificato poco dopo le 8 di sera ore locali.

I 4 bambini facevano parte di una comitiva più grande e, accompagnati da un baby-sitter, stavano andando a comprare un gelato in bicicletta. Secondo quanto riferisce il comunicato divulgato dalla polizia dello Stato del Nuovo Galles del Sud, un suv sfrecciante a folle velocità li ha travolti, lasciando a terra 4 di loro, morti sul colpo.

Un quinto bambino invece, è stato ritrovato dai soccorritori ancora in vita e immediatamente trasportato presso l’ospedale The Children a Westmead, le sue condizioni sono ancora critiche. Mentre gli ultimi due bimbi della comitiva non hanno riportato ferite.

Arrestato l’autista, era ubriaco

La polizia ha individuato l’uomo alla guida del mezzo. Si tratta del 29enne Samuel Davidson, immediatamente sottoposto ad alcoltest, è risultato positivo. L’uomo è stato arrestato e portato presso la stazione di polizia di Castle Hill.

All’uomo sono stati riconosciuti 20 capi d’accusa tra cui omicidio colposo, guida pericolosa e in stato di ebrezza. L prima udienza è prevista proprio per il 2 febbraio gli è stato negato il rilascio su cauzione.

Il dolore dei genitori delle vittime

In queste ore si alterna un via vai di persone dal luogo del tragico incidente.

Un vero e proprio fiume umano è arrivato per portare fiori, giocattoli, candele, messaggi di cordoglio… in tanti si sono stretti intorno ai genitori dei piccoli, Daniel e Leila, che non riescono a darsi pace.

La coppia ha perso 3 dei loro 6 bambini. Anthony 13 anni, Angelina 12 anni e Sienna, 9 anni; con loro ha perso la vita anche la cuginetta Veronique. Commosso il ricordo dei famigliari per questi piccoli.

Il ricordo del team New South-Wales Basketball per i tre fratelli Abdallah su Facebook

Le parole del padre

Daniel Abdallah ha rilasciato un comunicato ai giornalisti, ricordando proprio i suoi figli: “Mi chiamo Daniel, ho una moglie, Leila e sono stato benedetto da 6 bambini meravigliosi.

Ieri ho perso tre dei miei bellissimi figli” ha esordito. “Quei bambini stavano semplicemente godendosi innocentemente la reciproca compagnia, questa mattina mi sono svegliato e non ci sono più”.

Quasi a recriminare se stesso, Daniel ha spiegato di come lui stesso li aveva incoraggiati ad andare a prendere il gelato in bicicletta: “Avevo detto loro di andare a fare un giro e stare un po’ insieme, dargli anche un po’ d’indipendenza.. stavano solo camminando sul loro percorso… questa è una cosa che capita una volta su un milione”. Daniel ha poi concluso con un appello agli automobilisti: “Per favore guidate con prudenza“.

“This morning, I woke up and I’ve lost three kids,” said Danny Abdallah after three of his children were killed by an alleged drink-driver at Oatlands last night. #9News pic.twitter.com/WM70RLrKnx — Nine News Sydney (@9NewsSyd) February 2, 2020

Il ricordo dei suoi tre piccoli

Daniel ha poi ricordato i suoi figli uno per uno; il più grande, Anthony, era appassionato di basket e si era svegliato quella mattina dicendo che avrebbe dedicato la partita a Kobe Bryant, recentemente scomparso in un incidente in elicottero. Angelina invece era “l’aiutante della casa”, Daniel l’ha descritta come una ragazzina dal grande cuore. Infine la piccola Sienna: “La mia piccola diva” ha concluso Daniel.

Leila Aballah non è riuscita a parlare con i giornalisti, anche lei sul luogo del dramma, è stata immortalata chiusa in un dolore immenso che le ha tolto le forze. In ginocchio di fronte ai fiori, Leila piange i suoi tre piccoli circondata da un muro di amore e affetto. La famiglia di Veronique Sakr, la cuginetta 11enne dei ragazzi, non ha parlato direttamente con i giornalisti, ma ha scelto di ricordare la piccola con un breve comunicato: “Veronique era piena di vita e d’amore, una bambina intelligente e molto matura per la sua età”.

