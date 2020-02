Anche quest’anno il Festival di Sanremo sta letteralmente cannibalizzando il palinsesto di Rai 1 che tra programmi che si consacrano alla manifestazione, conduttori che si spostano nella cittadina ligure e produzioni che addirittura si fermano lascia poco spazio a tutto ciò che c’è fuori dal teatro Ariston. La nuova “vittima”, in tal senso, è Francesca Fialdini che domenica prossima dovrà mettere in pausa il suo Da noi… a ruota libera.

Domenica In si “mangia” Francesca Fialdini

Il programma, che sta andando molto bene, si ferma per un giro anche a kermesse terminata.

A bocce ferme, quando il vincitore sarà già stato proclamato e il Festival avrà chiuso il sipario ci sarà ancora spazio per il commento da bordo campo. Il rettangolo di gioco, in questo caso, è quello di Domenica In che – come di consueto – si sposta al teatro Ariston per risentire tutti gli artisti in gara e aprire i confronti con i giornalisti. Domenica In speciale Sanremo avrà poi, quest’anno, un punto di vista privilegiato: quello di Mara Venier che non si limiterà all’osservazione ma porterà il suo personalissimo racconto in virtù della sua presenza tra le “donne del Festival” proprio nella serata finale.

Domenica In speciale Sanremo si allungherà fino alle 18.45 “mangiandosi” quindi il programma della Fialdini. Ad annunciarlo è stata proprio la conduttrice in chiusura di puntata: “Domenica prossima non andremo in onda perché Mara Venier, con una puntata speciale di Domenica In, racconterà il Festival di Sanremo. Con Da noi… a ruota libera ci rivedremo tra due settimane, quindi domenica 16 febbraio”.

Sanremo “blocca” anche Mediaset

Ma lo speciale Sanremese di Domenica In non mieterà vittime solo “in casa”, ma anche tra i dirimpettai della diretta concorrenza.

Citofonare Barbara d’Urso che con il suo Domenica Live non andrà in onda, lasciando spazio alle repliche di Domenica Rewind. Niente confronto diretto, quindi, con una puntata di Domenica In che si preannuncia dai numeri molto alti (come avviene ogni anno). Sanremo modifica evidentemente anche il prime time di Mediaset: salta C’è Posta per Te che evita lo scontro con la finale, e nella serata di venerdì trova spazio una replica di Paperissima dello scorso decennio, il Festival delle Papere.