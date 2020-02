Questa volta ci siamo per davvero. Poche ore e avrà inizio il Festival di Sanremo. Sul palco assieme ad Amadeus per la prima serata ci saranno anche Rula Jebreal e Diletta Leotta. Proprio la giornalista sportiva ha approfittato della conferenza stampa per ribattere alle critiche espresse dalla collega Paola Ferrari.

Il consiglio di Paola Ferrari a Diletta Leotta

Che Paola Ferrari abbia, per così direi, il dente avvelenato verso Diletta Leotta è cosa nota da qualche tempo. Già a inizio anno, ben lontano da Sanremo, la storica conduttrice della Domenica Sportiva aveva punzecchiato la Leotta sugli interventi al seno e al lato B.



Un mese fa, invece, è arrivata un’altra decisa stoccata: “L’unico consiglio che posso darle è di indossare un vestito migliore dell’ultima volta, quando sembrava una tenda damascata“. Una frecciatina che non si cura di nascondere un certo risentimento provato da Paola Ferrari, che aveva dichiarato: “A Sanremo ci sono state tutte tranne me“.

La replica di Diletta Leotta

Nella conferenza stampa di oggi, alla diretta interessata hanno chiesto un commento sulle recenti critiche ricevute. Lo fa tuttavia schivando direttamente la questione con diplomazia: “Sulle critiche in generale non mi soffermo mai, nemmeno rispondo” ha dichiarato la Leotta.

Quindi è scesa nel dettaglio: “Paola Ferrari non la conosco personalmente e la invito a prendere un caffè così cambierà idea. Questo Festival spero possa essere un inno alla solidarietà femminile“.

Il ruolo di Rula Jebreal

A proposito di solidarietà femminile, con lei sul palco ci sarà anche la tanto contestata Rula Jebreal. Come spiegato da Amadeus, la giornalista palestinese sensibilizzerà sul tema del femminicidio, vera emergenza nazionale.

Tutto è pronto quindi per l’inizio del 70° Festival di Sanremo: tempo che le ultime polemiche vengano coperte dalle note e dai brani dei cantanti in gara.

Sperando siano migliori del clima pre-Sanremo di quest’anno.

