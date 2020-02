La Giunta per le Immunità del Senato è chiamata nuovamente a esprimersi sulla possibilità di mandare a processo l’ex Ministro Matteo Salvini. Due settimane fa ha già dato il via libera per il caso Gregoretti, mentre ora al centro dell’attenzione c’è l’inchiesta per la Open Arms. Salvini è accusato di plurimo sequestro di persona aggravato.

Il caso della Open Arms

Entro fine mese si saprà se Matteo Salvini dovrà andare a processo per aver impedito lo sbarco alla nave ong Open Arms. Era il 14 agosto quando l’allora Ministro degli Interni bloccò la nave con 107 persone a bordo al largo di Lampedusa.

Lo sbarco fu autorizzato solo dopo 6 giorni e nonostante l’esplicita richiesta del Premier Conte di aprire i porti.

Un’ispezione a bordo avrebbe confermato le precarie condizioni dei migranti a bordo, sottoposti non solo a stress fisico ma anche psico-emotivo.

Per questo motivo contro Salvini è stato aperto un fascicolo e il Tribunale di Palermo vuole processarlo, anche per aver violato la Legge Zampa in materia di soccorso ai minori.

Deciso il calendario della Giunta del Senato

Nel pomeriggio di ieri è stato definito il calendario dei lavori per questo possibile nuovo filone giudiziario contro Matteo Salvini.

Come riportato da varie fonti, l’ufficio di presidenza della Giunta delle immunità del Senato farà partire l’iter domani, 6 febbraio. La prima data fondamentale potrebbe essere il 17 febbraio, quando l’ex ministro potrebbe essere sentito. Quindi la discussione, almeno fino al 20. Il giorno del voto sul processo a Matteo Salvini sarà il 27 febbraio.

Per allora, si saprà già l’esito finale dell’altra votazione, quella sul caso Gregoretti: il voto finale dell’Aula del Senato è prevista per il 12 febbraio.

Se confermate entrambi, Salvini dovrà affrontare 2 processi per sequestro di persona.

